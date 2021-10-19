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數位化、綠色化和健康化將是中國產業發展趨勢

記者趙禕/上海報導
第九屆世界中國學論壇第二天的會議以分論壇討論的方式，讓與會學者專家進行不同課題的深入交流；五個分論壇分別討論「中國的現代化道路」、「中國實踐與全球治理」、「中國十四五規劃與世界經濟復甦」、「多彩的文明　共同的命運」、「共同未來與青年作為」等。

▲學者專家在第九屆世界中國學論壇分論壇進行不同課題的深入交流。（圖／記者趙禕攝）

▲學者專家在第九屆世界中國學論壇分論壇進行不同課題的深入交流。（圖／記者趙禕攝）
中國國際經濟交流中心常務副理事長、執行局主任張曉強對於中國未來產業發展趨勢，認為將會朝綠色增長、數位化、電子信息技術、芯片和健康等方面發展。
綠色產業聚焦30、60的碳達峰和碳中和雙碳目標，大力發展清潔能源像是風電、光伏等會帶動很大一片產業；發展綠色交通也會帶動新能源汽車和相關的電機、電控和電池產業快速增長。數字化產業發展是科技革命產業變革中發展比較快的，十四五規劃綱要就有專章要求加快發展數位經濟，建設好數位社會。
此外，新冠疫情給傳統產業帶來很大的打擊，但是以電子信息技術為支撐的遠程教育、遠程辦公、遠程醫療、視訊會議、電子商務卻強勁的逆勢增長；而電子信息產品製造離不開積體電路，也就是芯片的生產，全世界生產的芯片總量有一半左右用在中國製造的產品。而新冠疫情讓大家對關注人民生命健康高度重視，加上中國進入老齡社會，做好相關的事業和產業，包括完善醫療衛生體系和公立衛生機構、完善醫保機構等都有巨大的需求。

▲中國國際經濟交流中心常務副理事長、執行局主任張曉強。（圖／記者趙禕攝）
▲中國國際經濟交流中心常務副理事長、執行局主任張曉強。（圖／記者趙禕攝）
針對一帶一路與人類命運共同體的課題，復旦大學“一帶一路”及全球治理研究院常務副院長黃仁偉表示，一帶一路是人類命運共同體的實驗室，中國的發展提供世界發展的動力，把中國的機遇變成世界的機遇。雖然一帶一路會引起一些國家設置障礙，像美日歐連起來搞西方的基礎設施計畫；但是他提出廣義一帶一路，就是包括歐美日的基礎設施計畫在內的全球基礎設施。廣義一帶一路是包容的一帶一路，只要做基礎設施總方向一樣，那麼今後會更加開放一帶一路讓更多國家相互參與，形成包括美國、歐洲、日本在內所有人類的命運共同體，而不是排他性的、封閉的人類命運共同體。
黃仁偉同時提出一帶一路需要承擔社會責任，要為當地人謀直接利益，例如一些週期短、投資小，像是醫院、學校、體育館、公共衛生等配套的、為社會服務的建設；同時也要發展綠色絲綢之路，例如走出去的一定要是低碳產業，再如中央定調不再在海外投資開發煤礦以及用煤做燃料的其他產業。

▲復旦大學「一帶一路」及全球治理研究院常務副院長黃仁偉。（圖／記者趙禕攝）
▲復旦大學「一帶一路」及全球治理研究院常務副院長黃仁偉。（圖／記者趙禕攝）
針對新冠疫情後的亞洲經濟前景，中國國際經濟交流中心副理事長、國務院發展研究中心原副主任王一鳴表示，深化區域經濟合作是必由之路。亞洲應該合力抗擊疫情，擴大在疫苗和抗疫領域的合作；同時深化區域經貿合作，用好已有的合作平台加強宏觀政策協調，共同應對主要經濟體超常規政策正常化帶來的衝擊；共同加強產業鏈分工合作和供應鏈修復，保障供應鏈穩定。不過王一鳴也表示，複雜的地緣政治因素可能會影響亞洲國家的合作。

▲中國國際經濟交流中心副理事長、國務院發展研究中心原副主任王一鳴。（圖／記者趙禕攝）
▲中國國際經濟交流中心副理事長、國務院發展研究中心原副主任王一鳴。（圖／記者趙禕攝）

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