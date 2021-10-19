短裙空姐「蹲下狂抖」用行李箱擋0℃寒風　黨官下令高層路邊罰站

▲低溫之下，空姐穿著短裙在路邊發抖被網友目擊。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

受寒潮天氣影響，北京近日低溫，一度跌破0℃。大陸一名白金卡旅客在機場外，看到一名空姐穿著夏季制服，在0℃的低溫中發抖、蹲下等車，忍不住拍照傳給海南航空集團的黨委書記顧剛。顧剛得知後要求海航高層們深夜也到北京基地的街頭穿夏服罰站，體驗空姐當時的感覺。

綜合陸媒報導，該名空姐穿著公司的夏季短裙制服，雖有穿上灰色外套，但單薄透氣的材質根本無法抵抗0℃的寒風，只能在路口轉角處等車時蹲下發抖，依靠行李箱、藉此擋住腿部不被風吹，縮成一圈維持體溫。

這一幕，被一名海南航空的白金卡客戶目睹，立刻拍下後傳給海南航空集團的黨委書記顧剛；該名客戶表示，最近北京氣溫驟降，許多空服員在北京基地前等車時，都冷得發抖，希望業者可以在門口搭建臨時帳篷，直呼空姐「真的很可憐」。

▲辦公室內的高層被黨委書記顧剛叫去路邊罰站，體會基層的辛苦。（圖／翻攝澎湃新聞）



「馬上！」，顧剛回覆完後，立刻對海航集團高層喊話，要求他們設身處地為基層著想，不要坐在辦公室內就感覺四季如一；另外，發現其他航空的空服員都已陸續更換冬裝，他們卻因冬裝的樣式及logo還在統一而延遲，立刻下令要高層搭乘飛機到北京的機場外體會基層員工的感受。

一排高層穿著夏季服裝站在同樣的地點吹風，畫面曝光後讓網友紛紛留言，「關於換裝我真是深有體會，你要是沒接通知就換裝了，就會被長官狂罵」、「這空姐工作還保得住嗎？」「設身處地的同理心是管理的核心，給海航管理層點讚」、「到底誰規定空服員要帥哥美女？就要穿很性感？」「不管怎樣，有這個態度和行動，還是值得表揚的」。

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