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陳彥博初登桃機南跑道竟想高歌　黃亭茵靠「輪子大顆」刷卡黃玉霖

生活中心／桃園報導

滿載著臺灣幸福與期盼，桃園國際機場數十年見證無數次起落，成為飛機劃破天際線最堅實的後盾。為求更舒適與安全的起降，桃園機場公司去年起利用疫情航班量較少的期間，分別重新刨鋪北跑道及南跑道，徹底加強跑道的耐受力，在今年9月15日南跑道開放啟用的前夕，邀請臺灣三位世界級運動員陳彥博、黃亭茵、黃玉霖合拍影片，一起見證跑道完工及宣示「守護乘客安全」的決心。

去年歷經疫情侵擾，國際航班大減，桃園機場卻悄悄迎來重生的時刻，繼北跑道刨鋪完工後，去年10月全長3,800公尺的南跑道也展開刨鋪作業。因航機起飛前停等與轉彎進跑道時，有較大的壓力、扭力，施作時特別變更工法，改成以跑道兩端做剛性鋪面、搭配中間柔性鋪面施作，徹底加強跑道的耐受力，由於剛性鋪面施作時間較長，工程持續了近一年的時間才大功告成，工程人員頂著酷暑寒冬，以最高標準完成跑道刨鋪工程。

▲▼ 桃園機場 。（圖／桃園機場公司提供）

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對長期在國外征戰的陳彥博、黃亭茵、黃玉霖來說，桃園國際機場就是他們夢想的起點，安全舒適的旅程，孕育出台灣之光的驕傲。首次踏上啟用的機場南跑道，三人都難掩興奮神情，「所有的故事，都是從這裡譜寫。」

陳彥博逗趣在臉書發文，登上跑道第一件事是想高唱「我想高飛，沒有人能阻擋，我想要的天堂～」，還要求攝影師要把運動員拍帥拍美，果然成果不負眾望，帥照讓網友們紛紛暴動，「帥慘了」、「跳躍大步邁進的那一幕，肌肉線條太優美」、「口水流滿地！」

▲▼ 桃園機場 。（圖／桃園機場公司提供）

收起玩心，陳彥博感性表示，12年來不知搭過多少次飛機出國比賽，熟悉的引擎運轉聲、飛機輪子轟隆隆摩擦、身體傾斜起飛騰空感，是一種前往世界極地的期盼；而長期在國外訓練，思鄉情總在機輪抵達地面的瞬間滑行時釋放，壓抑已久的心情終於能夠完全放鬆，「一切都從桃園國際機場開始的！」

▲▼ 桃園機場 。（圖／桃園機場公司提供）

黃玉霖則表示，對溜冰選手來說，賽道品質十分重要，用滑輪溜冰能感受到桃園國際機場南跑道的寬敞及平穩，深深體驗到桃園機場乘載安全起飛的堅定使命，在高品質的南跑道競速，期許未來能在不同的賽道上，秉持好還要更好，讓世界再次看見台灣囝仔的精神。

▲▼ 桃園機場 。（圖／桃園機場公司提供）

身為唯一的女選手，活潑美麗的黃亭茵則在臉書上與黃玉霖「鬥嘴」，笑說「自己輪子比較大顆」，騎著自行車享受「刷卡」海放男選手的快感，把比賽時的心境融入在刨鋪完的超平順南跑道上奔馳，在全力衝刺的時候感受超強的抓地力，超大的跑道面逆風而行不畏懼。就如同比賽的規劃，為了目標前進，不斷的重複訓練、恢復治療、正面心態轉換、種種努力只為了要展現最棒的自己。如同辛勤的工程人員，不論外在困難，短時間內整建刨鋪跑道，給國人最安全的起降體驗。

▲▼ 桃園機場 。（圖／桃園機場公司提供）

「有好的運動場地，運動員才有高水準的發揮；有好的跑道，航機才能完成安全的起降」，桃園機場這次的跑道整修也意味著為下一個十年做好萬全準備，刨鋪跑道只是開始，未來仍會持續強化軟硬體建設，秉持還可以調整到更好的精神，讓旅客無論是起飛或降落，都能有個完美的旅程。

▲▼ 桃園機場 。（圖／桃園機場公司提供）

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