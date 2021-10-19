北市5接種點「增逾4.5萬劑」疫苗可預約　BNT還有2萬劑！

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

第12輪新冠肺炎疫苗總共有BNT、AZ和莫德納三大廠牌，但民眾紛紛抱怨根本預約不到，中央流行疫情指揮中心也協助北市開設5個接種站。共計調整增加45,280BNT疫苗可預約數，目前北市BNT疫苗總預約量能為101,952人，已預約7.5萬人，符合預約資格民眾可在明中午12時截止前，儘速至預約平台完成預約。

第12期提供BNT疫苗第一劑，以及莫德納與AZ疫苗第二劑接種，並分兩階段接種，且依不同廠牌疫苗預約分流，第一階段預約持續到10月20日中午12時止。依目前各縣市符合預約資格人數統計，接種地區選擇北市符合預約資格人數約計37.9萬人，其中符合BNT第一劑人數約為14.3萬人、符合莫德納第二劑人數約為10.9萬人，以及符合AZ第二劑人數約為12.7萬人。

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指揮中心指出，第12期第一階段北市自行設置預約接種量能，BNT疫苗為56,672人（約為符合預約資格人數之40%）、莫德納疫苗為21,607人（約為符合預約資格人數之20%），以及AZ疫苗為62,700人（約為符合預約資格人數之49%），均未及八成。

指揮中心表示，已協助新增5處BNT疫苗施打站，分別為衛生福利部1樓、交通部1樓、華山西二館、中正紀念堂一展廳以及臺灣當代文化實驗場，共計調整增加45,280BNT疫苗可預約數，目前北市BNT疫苗總預約量能為101,952人，已預約7.5萬人；針對BNT可預約數量，目前剩下最多是中正紀念堂，還有兩萬劑可以預約。