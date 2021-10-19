公熊硬上人妻恐怖影片曝！　嫉妒「懷別人的種」暴走攻擊夫妻檔

Как нам рассказали в цирке, беременная циркачка Лия Баспанова, на которую во время представления напал медведь, не получила серьёзных травм. А вот её мужу-дрессировщику,который оттаскивал хищника от жены, досталось сильнее. Алексею Велькеру медведь прогрыз правую руку.@shot_shot pic.twitter.com/8f421gn3Bn — Лара (и снова я-можно просто Дуся) (@45I70Vy1BSoX2ZX) October 17, 2021

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯近日發生一起恐怖意外，馬戲團一名懷孕的女訓獸師巴斯潘諾娃（Lia Baspanova）和同樣是老公兼同事維克爾（Alexey Velker），一同在台上表演時，她竟然被棕熊斯戴潘（Stepan）當場拉扯撲倒，所幸之後被眾人救出。她後來表示，斯戴潘是因為看到她懷孕，嫉妒心作祟才會攻擊她。

▲棕熊斯戴潘失控攻擊巴斯潘諾娃。（圖／翻攝自推特）

根據英國《太陽報》報導，事發於俄羅斯「Oryol」，巴斯潘諾娃和34歲的老公維克爾一起在馬戲團台上表演，同台的除了棕熊斯戴潘外還有另一頭棕熊。然而表演中途用兩腳站立的斯戴潘突然抓住巴斯潘諾娃的手臂，硬將她扯近自己，還用全身力量撲在她身上，將她撲倒疑似又抓又咬。

緊急情況發生後，維克爾趕緊上前救援，企圖把斯戴潘拉開，之後還和斯戴潘來一場人熊決鬥。事發後兩人紛紛送醫，據了解維克爾的傷勢比巴斯潘諾娃還嚴重，手臂被斯戴潘嚴重抓傷，流失大量鮮血，所幸後來已治癒出院。

▲維克爾和另一名工作人員立刻上前營救。（圖／翻攝自推特）

巴斯潘諾娃解釋，斯戴潘並不是一直都這樣，他們平常關係好，是最近她懷孕後，才看到斯戴潘出現這麼大的情緒起伏，因此她懷疑當天被攻擊是因為出於嫉妒。巴斯潘諾娃解釋馬戲團和動物相處許久，她已經能看出動物細微的表情，她從斯戴潘的神情中看出對方對自己的深厚感情，因此攻擊事件之後，她還和斯戴潘抱在一起。