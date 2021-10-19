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陳阿姨：不想努力的可以送上樓　他上樓後被羨慕爆！店家曝身分

▲▼不想努力了。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲一位自稱是陳阿姨的顧客，在外送備註欄寫著「不想努力的話可以送上樓」引發討論。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

臉書社團「外送員的奇聞怪事」近日流傳一張顧客陳阿姨留言截圖，上頭寫著「不想努力的話可以送上樓...」這位陳阿姨的留言引起許多外送員討論。不過截圖其實早在今年1月就出現了，而且還真的有外送員現身表示「送上樓後的結局」。

一位外送員在臉書上團貼出一張截圖，一位陳姓顧客在外送單的備註上貼心提醒外送員天氣很冷，要注意安全，餐點送達時放在警衛室即可，「但是，不想努力的話可以送上樓…」。

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▲▼不想努力了。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲結果真的有外送員送上樓了。

沒想到底下還真的有人送上樓過，他直接貼出該行程的回報單，透露他真的送上樓給「陳阿姨」後，陳阿姨直接大手筆給了999元的小費。

▲▼不想努力了。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲外送員透露，他送上樓後陳阿姨直接給他999元小費。

這金額的小費讓許多外送員驚呆，紛紛留言說「謝謝陳阿姨 好人一生平安！」、「認了認了，媽！」、「阿姨，我不想努力了，手可以多抖兩下嗎」、「應該是看上你了。」

▲▼不想努力了。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲這位外送員說，只要每次送到陳阿姨家，都會收到至少200元的小費。

另外《東森新媒體ETtoday》曾報導「不想努力的話可以送上樓…陳阿姨霸氣叫外送　店員笑翻搶著送」，店家也透露這位陳阿姨其實是店裡的常客，當天晚上看到備註欄的時候店裡員工還搶著要送。

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