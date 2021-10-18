致謝變罵髒話！外送員傳訊「乾※」...真相曝網笑翻：5星變1星

▲外送員多會希望消費者給予好評。（示意圖／路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

外送平台崛起後，幾乎隨處可見外送員在馬路上奔馳，而他們在完成訂單後，也多希望點餐者能給予五星好評。有網友分享近日拿到餐後收到外送員的訊息，疑似因為圖案顯示不出來，導致「乾蝦」的蝦沒有出現變成了「乾」，瞬間從感謝變成髒話，讓他笑到停不下來表示「沒有欠你耶」。

一名網友在「外送員的奇聞怪事」發文並貼出一張與外送員訊息的截圖，只見外送員傳訊息表示「您訂購之餐點已為您送達，祝您用餐愉快小心燙口，若喜歡我的外送品質，請再下次訂餐時再予以五星評價，乾*」。

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只見訊息內的「乾」後面還有一個無法顯示的圖示，讓這位網友爆笑表示，「我想你應該是想說乾蝦吧？還是你就真的想對我說乾？欸不是欸！我沒有欠你耶」。

▲因為圖案出不來，外送員的感謝變成髒話。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

網友看完紛紛留言笑說，「他是要說乾蝦吧，乾後面應該有個圖，只是顯示不出來...」、「最後的應該是蝦子的圖」、「5星變1星的故事」、「這個故事告訴我們，好好打字不要傳圖片，我也看過客人備註是一堆框框的，還要猜他在說什麼」；還有人直接歪樓，「也有可能是乾杯啊、乾淨啊、乾膽相照」、「是說為什麼不能這次五星好評，要下次才可以」。