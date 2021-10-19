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解放軍3空軍基地「大擴建」全都鄰近台灣　衛星照片曝光

▲▼衛星照片顯示，解放軍對鄰近台灣的3處空軍基地進行擴建。（圖／翻攝自Twitterwww.anoncandanga.com）

 ▲衛星照片顯示，解放軍對鄰近台灣的3處空軍基地進行擴建。（圖／翻攝自Twitter／www.anoncandanga.com）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍軍機擾台的數量與頻率日益增加，光是10月就突破上百架次，最新曝光的衛星照片也顯示，3座鄰近台灣的空軍基地全都升級擴建當中，此舉無疑也增加了台灣的國防壓力。

根據香港英文報紙《南華早報》報導，由 Planet Labs 拍攝並由美國科技和軍事網站 The Drive 首次發布的圖像顯示，去年年初開始對軍機掩體和彈藥庫家庫方面展開加固工作，並在疫情大流行期間不間斷地進行。

根據 10 月 2 日拍攝的一張圖片顯示，龍田空軍基地包括對防空基地、跑道、停機坪和掩體進行擴建和升級，該圖片顯示正在建設的4個加固機庫都直接與跑道相連，以便快速疏散。

在附近的惠安基地也發現了類似的建設工作，該基地距離台灣位於花蓮的佳山空軍基地 300 公里（186 英里），但防空基地、防彈掩體和機庫的設計與龍田不同。東部戰區空軍司令員所在的漳州也增加了一個新的地對空飛彈防禦基地。

澳門軍事專家黃通表示，不同的設計和投資暗示，這兩個空軍基地可能在解放軍可能對台作戰的計劃中，扮演不同的角色，龍田基地看起來是當作替代機場，惠安基地加固24個停機棚掩體，看起來能夠容納一個完整的航空旅。

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