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第九屆世界中國學論壇在上海開幕　200位學者專家線上線下與會

記者趙禕／上海報導

每兩年舉辦一次，今年已經是第九屆的世界中國學論壇，今天在上海開幕，來自全球42個國家和國際組織近200位大陸及全球各地的學者與專家分別通過線上與線下方式與會；兩天的會議裡將有129場演講和專題發言與討論，討論範圍涵蓋政治、經濟、社會、文化、教育、科技、環保、健康等多個領域。

▲第九屆的世界中國學論壇今天在上海舉行。（圖／記者趙禕攝）

▲第九屆的世界中國學論壇今天在上海舉行。（圖／記者趙禕攝）

世界中國學論壇由大陸國務院新聞辦和上海市政府共同主辦。上海市市長龔正致辭時表示：「一百年來，從石庫門到天安門，從興業路到復興路，中國共產黨深刻改變了中國，也深刻改變了上海這座城市。在前進道路上創造了百年輝煌的中國共產黨，必將帶領一個改革不停頓、開放不止步的中國，繼續為世界未來發展提供更多新機遇、注入更多新動力。」他希望國際學術界透過上海這個重要窗口，更好地認識和研究中國；上海也將進一步創造良好的研究環境，促進中外學者加強溝通與合作，創造出更多高價值的學術成果，努力使上海成為具有國際影響力的中國學研究中心。

▲上海市市長龔正。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市市長龔正。（圖／記者趙禕攝）

中共中宣部副部長蔣建國在主旨演講中表示，希望全世界中國學研究者秉持客觀、理性、公正的科學精神，以洞察全球發展大勢的宏觀視野和開放包容多元互鑒的發展眼光開展研究，讓中國學跟上中國前進的腳步，為建設更加美好世界作出積極貢獻。今年是中國共產黨成立100週年，蔣建國表示，從中國共產黨百年奮鬥的壯闊歷程看，中國共產黨為什麼能夠成功？怎樣才能繼續成功？要發揮學術研究鑒往知今、資治濟世的重要作用，更好地為當今全球治理提供有益啟示，為人類美好未來提供思想啟迪。

▲中共中宣部副部長蔣建國。（圖／記者趙禕攝）

▲中共中宣部副部長蔣建國。（圖／記者趙禕攝）

今天的全體大會上還有多位大陸及海外學者發表演講。塞爾維亞前總統伯里斯•塔迪奇（Boris Tadić）透過視訊在演講中說，「現代化」這個詞在不同的文化裡可以有不同的理解，而中國賦予了「現代化」新的內涵。塔迪奇提出「和諧化」的概念，他提到孔子曾經說過「不患寡而患不均」，這是兼顧可持續與世界和平，而非僅僅追求發展的先決條件。

塔迪奇認為，儒家哲學是中國對當今發展認識的一座里程碑，中國的社會和諧化，是解決因為發展不平衡而產生的全球性挑戰，及其所導致的隔閡和衝突的良方。塔迪奇表示，中國的現代化不僅注重經濟生產力的大幅提升，也關注社會的全面進步；中國的現代化講求以人為中心，迥異於西方以資本為第一驅動力和主導邏輯的模式；而中國的現代化模式給世界上那些既希望加快發展又希望保持獨立自主的國家和民族提供了一個新的選項，並且為解決人類社會面臨的問題貢獻了中國智慧和中國方案。

▲塞爾維亞前總統伯里斯•塔迪奇通過視訊發表演講。（圖／記者趙禕攝）

▲塞爾維亞前總統伯里斯•塔迪奇通過視訊發表演講。（圖／記者趙禕攝）

本次世界中國學論壇也是中國共產黨建黨一百週年，所以大會以「中國共產黨•中國•世界」為主題，會上還發布英國劍橋大學榮休教授魯惟一、美國加州大學聖地牙哥分校榮休教授周錫瑞和南開大學中華古典文化研究所所長葉嘉瑩等三位學者為第六屆世界中國學貢獻獎獲獎者。

▲▼獲得第六屆世界中國學貢獻獎的學者透過視訊發表感言。（圖／記者趙禕攝）

▲▼獲得第六屆世界中國學貢獻獎的學者透過視訊發表感言。（圖／記者趙禕攝）

▲▼獲得第六屆世界中國學貢獻獎的學者透過視訊發表感言。（圖／記者趙禕攝）

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