快訊／被小玉「換臉」做謎片　館長7字激動發問

▲「館長」陳之漢。（圖／翻攝自YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

百萬YouTuber小玉（朱玉宸）18日被爆出利用AI換臉技術，將各界的男女名人換成AV成人影片的主角，賺取暴利。對此，被列入名單之中的「館長」陳之漢也做出回應。

館長透過臉書粉專「飆捍」發文，以標題「館長也被小玉偷臉變A片男優！網紅圈大炸裂」為題PO文，直接丟出疑問「哪看的（得）到片片阿??????」

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▲刑事局17日行動到新北市樹林逮捕網紅「小玉」朱玉宸。（圖／記者張君豪翻攝）



該文PO出短短24分鐘，立刻吸引2800多名粉絲按讚朝聖，直呼「這下館長終於能大聲說拍過A片了，不然每次都在直播說說而已」、「原來大家都那麼期待看阿館的片片」、「怎麽覺得館長很興奮」、「應該3cm」、「唯一一個男網紅」、「我也想看啊」。

據悉，小玉利用大陸發行的DeepFace軟體建模，粗估不法獲利超過1千萬元新台幣，被檢方訊後諭令50萬元交保，但小玉截至18日晚間7時57分，都還未交保離開。

被小玉換臉的被害者中，以YouTuber、藝人佔最大宗，另外還有政治人物、實況主、非本國籍藝人、網紅、主播，甚至連館長都曾被小玉合成。網友整理完整名單如下：

政治人物：

立委高嘉瑜

議員黃捷

市府副發言人黃瀞瑩

YouTuber：

笑笑（小玉搭檔）

滴妹

咪妃

球球

千千

本本

許瑜

奎丁

阿樂

蕾菈

關關

可凡

阿民

晨晨

品子

米砂

魚乾

媛媛

泥泥汝

艾瑞絲

陸子玄

金魚腦

閃亮亮

安啾咪

Skimmy

一隻阿圓

愛莉莎莎

白癡公主

理科太太

美麗妄娜

這群人木星

這群人茵聲

眾量級家寧

妙見神小茉（老高老婆）

電獺少女宇恩

盛夏微涼Ryo

那個女生KIKI

實況主：

小墨

小熊

小葵

大魚

老王

Mita

葉子

阿寧

月希

蛋捲

瑀熙

阿寧

蝴蝶兒

妮妮子

貝莉莓

喬喬兒

凱琪K7

桃園娜美

開水小姐

學長Abby

LNGLeggy

LNG李迅

LNG老王

Rami瑞咪

Sandykaka

藝人：

峮峮

粿粿

泱泱

溫妮

李優

梓梓

Albee

馬嘉伶

黑嘉嘉

蔡瑞雪

許藍方

鄭家純

張景嵐

解婕翎

鄧福如

柯佳嬿

黃喬歆

郭書瑤

蔡依林

周曉涵

梁凱莉

吳怡霈

曾之喬

陳意涵

夏語心

徐瑋吟

邵雨薇

苗可麗

唐綺陽

瑞瑪席丹

虎牙陳伊

愷樂（蝴蝶姐姐）

網紅：

青青

龍龍

林襄

祈錦鈅

Rita

主播：

張齡予

非本國籍藝人：

伊織萌

吳卓源

陳芳語

馮提莫

李元玲

鄧紫棋

林明禎

柏木由紀

新垣結衣

橋本環奈

阿部瑪莉亞



男YouTuber：

館長

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