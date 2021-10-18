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日「點陣圖之神」64歲遊戲製作人小野浩病逝　對抗病魔最後身影曝！

▲▼遊戲製作人小野浩病逝。（圖／YT／PiXEL 公式チャンネル）

▲小野浩的個人紀錄片11日才剛展開募資，怎知不到1週就傳出噩耗。（圖／YT／PiXEL 公式チャンネル）

記者王佩翊／編譯

被譽為「點陣圖之神」的日本前南夢宮遊戲製作人小野浩18日被證實，16日病逝，享壽64歲，震驚所有遊戲迷。小野浩生前曾參與知名遊戲《坦克大戰》、《鐵板陣》以及《小蜜蜂》等遊戲的畫面設計，儘管近年疾病纏身，卻還是堅持推動點陣美術。

根據日媒報導，遊戲業界人士山本周史18日透露，知名遊戲製作人小野浩已於16日病逝，享壽64歲。小野浩1979年進入遊戲開發公司「南夢宮」，曾經手《坦克大戰》、《鐵板陣》、《小蜜蜂》以及《大蜜蜂》等多項知名遊戲，同時被粉絲們稱為「點陣圖之神」、「點陣圖的魔術師」。

小野浩2016年成立點陣美術與產品設計品牌「Mr.ドットマン」，不但開發聯名商品，同時也開設點陣圖繪畫的相關工作坊。

▲▼遊戲製作人小野浩病逝。（圖／YT／PiXEL 公式チャンネル）

▲小野浩在募資影片中公開對抗病魔的片段，當時已經骨瘦如柴。（圖／YT／PiXEL 公式チャンネル）

儘管先前小野浩就曾經證實近年受疾病所苦，但是他仍積極從事遊戲設計相關項目，甚至有業界人士打算拍攝描寫小野浩與疾病奮鬥並東山再起的紀錄片，然而11日該紀錄片才剛在募資平台開啟集資，他本人卻在16日不敵病魔離開人世。

關於未來的集資計畫，相關人員正在討論後續的進行方式。另一方面，小野浩的葬禮僅開放親近的家人們參加，同時婉拒外界弔唁，懇辭奠儀、花圈以及花籃。

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