突破性感染28.4%「打BNT最多」！前台大醫解讀數字背後意義

▲累積3個多月，境外移入符合突破性感染共有145例。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，統計至15日境外移入共有145例突破性感染，佔28.4%，其中以BNT疫苗52例最多。前台大感染科醫師林氏璧解讀「數字背後的意義」，認為每個疫苗保護力並非100% ，應該只是反映國外入境台灣者打BNT、AZ疫苗最多，不解「需要每天問突破性感染打什麼疫苗嗎？」

根據指揮中心公布數據顯示，自今年7/2～10/15，境外移入共510例，其中145例屬於打過完整疫苗後的突破性感染，佔比達28.4%，其中BNT有52例、AZ有3例、科興20例、嬌生11例、莫德納10例、國藥9例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧認為，510例境外移入「我相信絕大多數都是Delta」，但該如何解讀該數據，打BNT最容易發生突破性感染嗎？「你可以說『哇，所以疫苗根本沒什麼用，都還會突破性感染』嗎？」他認為當然不行，因為數據中沒有分母，不知道分母有多大，且每個疫苗保護力都非100%，應該只是反映國外入境台灣的人中打BNT、AZ最多罷了。

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

林氏璧不解反問：「這個問題，真的值得每天記者會都問一次嗎？沒有更多有意義的問題可以問了嗎？你為何不積極追蹤心肌炎，血栓併血小板低下案例的細節呢？」

他說，英國大型研究早已表明，相較於未打疫苗者，突破性感染的人所有症狀都較輕，也有近2倍無症狀感染機會，連出現長期後遺症的機率都減少49%，且在該研究中，在97萬多名打完2劑疫苗的成年人，只有0.2%出現突破性感染。

「你真的不需要一直放大那個2，而忽略了998個人還是沒受到感染呀。」林氏璧強調，看數據時，請永遠記得分析分子與分母，還有其因果關係。