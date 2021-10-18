26歲男劈腿被分手竟殺人　還嗆甜美直播主父：你女兒是酒店妹

▲廖男持刀狠刺邱姓前女友後背，還勒住對方頸部，直到她斷氣才鬆手。

圖文／鏡週刊

廖姓男子不滿被邱姓女友提分手，多次要求復合遭拒絕，廖男惱羞成怒，持水果刀及童軍繩至邱女住處埋伏，趁她開門闖入屋內將她殺死，警方事後趕抵將他帶回警局，發現廖男還預先寫好遺書，瞎扯是邱女對不起他。

▼警方獲報趕抵現場，將行凶的廖男壓制在地。

2018年5月28日下午，台北市中山北路一棟大樓12樓，突然傳出一陣嘶喊尖叫，並伴隨撞擊鐵門的巨響，住戶陳姓女子心想，一定又是住在對面的情侶發生爭吵，開門查看時，赫然發現認識的廖姓男子一手拿著刀，另一手夾在半掩的鐵門，門內則傳來邱姓女子的呼救聲，這時，廖男將刀指向陳，並凶狠大喊：「不關你的事！把門關上！」

陳女嚇得半死，立刻躲回屋內，並打電話報警，警方趕到現場，不斷敲打邱女住處的鐵門，10分鐘後，渾身酒氣的廖男打開房門，神情渙散地說：「我好像殺死她了。」警方立即將廖男壓制在地，進屋一看，地上一大灘血跡，邱女倒臥在地，已經沒了呼吸心跳，送醫急救後仍回天乏術。

▼廖男不甘被分手，帶刀、繩上門求復合。



時任台北市警局中山分局圓山派出所所長的胡金龍告訴本刊，廖男當時酒測值高達0.5，看起來非常懊悔，製做筆錄時，多次情緒崩潰。「他口口聲聲說是自己要去以死明志，但身上一點傷都沒有，反觀邱女的手臂及臉上布滿防禦性傷口，實在很不合理。」胡金龍說。

警方調查，27歲的死者邱女是《17直播》的直播主，26歲的凶手廖姓男子則是她的前男友，二個人交往3、4年，分手之前，廖與邱就在該屋同居。案發前一年，邱當起直播主，經常直播到深夜，廖不滿女友只顧著跟網友聊天，曾在臉書發文抱怨：「半夜三更直播有病…擾人清夢！」並拍下正在直播的邱女側臉，將照片後製寫上「別吵」。

▼邱姓直播主長相甜美，擁有不少粉絲，卻命喪前男友之手。



二人為此數次爭執，感情生變，之後邱女發現廖男劈腿，甚至還將小三帶回同居處，因此在案發前3個月，主動提出分手，並把廖趕出家門，廖不甘心，常回租屋處要求復合，吵到整棟大樓不得安寧，邱還特地告知警衛，不要再讓廖上樓。廖見不到邱，致電邱父訴苦，並軟硬兼施，不斷訴說自己多愛邱女，想跟她復合，卻又瞎扯邱女在酒店工作、流連牛郎店。

最後，廖男甚至告訴邱父，邱女若不願復合，將對她不利，邱父聽完，一邊安撫廖，另一邊則不斷提醒女兒注意安全。

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