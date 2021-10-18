阿卡貝拉雲交流　攸揚歌聲跨海峽



記者趙禕/上海報導

在「一瞬間的陽光」下「忘了我是誰」，「想和你浪費所有的時光」在「Home」的「花樹下」 ，來杯「Mojito」「讓愛看得見」...一首首耳熟能詳的美妙歌曲，10月17日下午從有150年歷史的老建築，上海氣象局博物館裡，一陣陣的飄出樂聲，這是來自兩岸多個阿卡貝拉團體隔著海峽在雲端對唱；有12萬多人在線上欣賞了這場動人的2021「聲・越・家」兩岸阿卡貝拉青年交流雲端音樂會。



▲來自海峽兩岸的阿卡貝拉團體用歌聲在雲端交流。（圖／記者趙禕攝）

今年是第二次舉辦兩岸阿卡貝拉青年交流雲端音樂會，和去年一樣，主辦單位也選擇了從1872年就開始觀察氣象的原徐家匯觀象台，目前是上海氣象局博物館的這棟老建築裡舉辦，用古典的建築襯托最原始的純人聲演出。活動不僅讓兩岸阿卡貝拉純人聲音樂愛好者透過線上視頻的方式跨海交流，也把擁有深厚文化底蘊的老建築和輕脆與渾厚交融的人聲樂曲結合在一起。



▲上海氣象局博物館是1872年就開始觀察氣象的原徐家匯觀象台。（圖／記者趙禕攝）

參加這次活動的「徐匯區台灣青年阿卡貝拉團」團長戴亦君分享了他們在上海因阿卡貝拉相識相知、「接上地氣」的故事。她說，阿卡貝拉純人聲合唱把他們這一群分別來自台灣北中南東各地，年齡不同，、領域不同、音樂基礎不同、工作時間不同，原本完全不認識的陌生台胞聚集在一起，透過每個星期一次的練習，大家默契、凝聚力、認同感都上來了，帶給大家「人在哪裡，家就在哪裡！」的溫暖。



▲參加活動的「徐匯區台灣青年阿卡貝拉團」。（圖／記者趙禕攝）

其他還有來自上海的Aca Dreamer、Rebirth和WACappella Kids，以及來自台北的神秘失控、尋人啟事和Voco Novo等樂團，在充滿獨特風情的歌聲中，現場氣氛不斷昇華，通過網路的橋樑把相隔兩地的兩岸同胞拉在一起感受到彼此的溫暖。



▲▼阿卡貝拉愛好者們用歌聲感受到彼此的溫暖。（圖／記者趙禕攝）



「聲・越・家」系列活動是上海市徐匯區兩岸青年文化交流活動中的代表性品牌項目之一，目前已經成功舉辦了兩屆。通過將阿卡貝拉美妙的人聲音樂與徐匯老房子歷史沉澱相結合的全新文化交流形式，吸引兩岸的青年們走近阿卡貝拉，參與體驗不同的文化感受。將來這個活動也會繼續舉辦，讓阿卡貝拉音樂在文化交流上展現更多內容的豐富性與形式的多元化，為大家帶來更多驚喜與體驗；也藉此為兩岸更多的阿卡貝拉愛好者提供一個全新展示平台，增進彼此瞭解，促進兩岸文化交流與發展，讓純粹的人聲作為兩岸同胞的共同精神支持。



▲市台辦副主任陽禮華，徐匯區委常委秦麗萍，中國交響樂發展基金會理事長、上海阿卡貝拉中心藝術總監陳光憲用連麥的方式啟動本次活動。（圖／記者趙禕攝）

▼市台辦副主任陽禮華，徐匯區委常委秦麗萍向參加的團體代表贈送介紹上海知名建築的書籍。（圖／記者趙禕攝）