　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

阿卡貝拉雲交流　攸揚歌聲跨海峽


記者趙禕/上海報導
在「一瞬間的陽光」下「忘了我是誰」，「想和你浪費所有的時光」在「Home」的「花樹下」 ，來杯「Mojito」「讓愛看得見」...一首首耳熟能詳的美妙歌曲，10月17日下午從有150年歷史的老建築，上海氣象局博物館裡，一陣陣的飄出樂聲，這是來自兩岸多個阿卡貝拉團體隔著海峽在雲端對唱；有12萬多人在線上欣賞了這場動人的2021「聲・越・家」兩岸阿卡貝拉青年交流雲端音樂會。

▲來自海峽兩岸的阿卡貝拉團體用歌聲在雲端交流。（圖／記者趙禕攝） 
▲來自海峽兩岸的阿卡貝拉團體用歌聲在雲端交流。（圖／記者趙禕攝）
今年是第二次舉辦兩岸阿卡貝拉青年交流雲端音樂會，和去年一樣，主辦單位也選擇了從1872年就開始觀察氣象的原徐家匯觀象台，目前是上海氣象局博物館的這棟老建築裡舉辦，用古典的建築襯托最原始的純人聲演出。活動不僅讓兩岸阿卡貝拉純人聲音樂愛好者透過線上視頻的方式跨海交流，也把擁有深厚文化底蘊的老建築和輕脆與渾厚交融的人聲樂曲結合在一起。

▲上海氣象局博物館是1872年就開始觀察氣象的原徐家匯觀象台。（圖／記者趙禕攝）
▲上海氣象局博物館是1872年就開始觀察氣象的原徐家匯觀象台。（圖／記者趙禕攝）
參加這次活動的「徐匯區台灣青年阿卡貝拉團」團長戴亦君分享了他們在上海因阿卡貝拉相識相知、「接上地氣」的故事。她說，阿卡貝拉純人聲合唱把他們這一群分別來自台灣北中南東各地，年齡不同，、領域不同、音樂基礎不同、工作時間不同，原本完全不認識的陌生台胞聚集在一起，透過每個星期一次的練習，大家默契、凝聚力、認同感都上來了，帶給大家「人在哪裡，家就在哪裡！」的溫暖。

▲參加活動的「徐匯區台灣青年阿卡貝拉團」。（圖／記者趙禕攝）
▲參加活動的「徐匯區台灣青年阿卡貝拉團」。（圖／記者趙禕攝）
其他還有來自上海的Aca Dreamer、Rebirth和WACappella Kids，以及來自台北的神秘失控、尋人啟事和Voco Novo等樂團，在充滿獨特風情的歌聲中，現場氣氛不斷昇華，通過網路的橋樑把相隔兩地的兩岸同胞拉在一起感受到彼此的溫暖。

▲▼阿卡貝拉愛好者們用歌聲感受到彼此的溫暖。（圖／記者趙禕攝）
▲▼阿卡貝拉愛好者們用歌聲感受到彼此的溫暖。（圖／記者趙禕攝）

▲▼阿卡貝拉愛好者們用歌聲感受到彼此的溫暖。（圖／記者趙禕攝）
「聲・越・家」系列活動是上海市徐匯區兩岸青年文化交流活動中的代表性品牌項目之一，目前已經成功舉辦了兩屆。通過將阿卡貝拉美妙的人聲音樂與徐匯老房子歷史沉澱相結合的全新文化交流形式，吸引兩岸的青年們走近阿卡貝拉，參與體驗不同的文化感受。將來這個活動也會繼續舉辦，讓阿卡貝拉音樂在文化交流上展現更多內容的豐富性與形式的多元化，為大家帶來更多驚喜與體驗；也藉此為兩岸更多的阿卡貝拉愛好者提供一個全新展示平台，增進彼此瞭解，促進兩岸文化交流與發展，讓純粹的人聲作為兩岸同胞的共同精神支持。

▲市台辦副主任陽禮華，徐匯區委常委秦麗萍，中國交響樂發展基金會理事長、上海阿卡貝拉中心藝術總監陳光憲用連麥的方式啟動本次活動。（圖／記者趙禕攝）
▲市台辦副主任陽禮華，徐匯區委常委秦麗萍，中國交響樂發展基金會理事長、上海阿卡貝拉中心藝術總監陳光憲用連麥的方式啟動本次活動。（圖／記者趙禕攝）
▼市台辦副主任陽禮華，徐匯區委常委秦麗萍向參加的團體代表贈送介紹上海知名建築的書籍。（圖／記者趙禕攝）

▼市台辦副主任陽禮華，徐匯區委常委秦麗萍向參加的團體代表贈送介紹上海知名建築的書籍。（圖／記者趙禕攝）

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
台北恐怖挖眼女「上銬畫面曝」　4警聯手才壓制
快訊／虎豹潭「尋獲粉色雨衣、登山鞋」　確認8歲女童遺失物
快訊／蘇貞昌下令防疫再鬆綁！最新措施出爐
吳姍儒炸出渾圓雙球！　憲哥狂被cue：發生命案啦
鴻海電動車入門款「售價不到百萬」！上市時間出爐
台北恐怖挖眼！她美工刀狂砍　2000元交保原因曝
好市多「秋冬神物」上架！　1錠不到10元
200男女裸奔！畫面「一排雪白懸空雙球」超震撼
快訊／美國入境新規定「仍無高端」　公司回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

潘曉穎母邀陳同佳後天對質！準備好電話「讓他現場打去台灣投案」

上海旅行團赴西安旅遊7人確診　曾赴內蒙、甘肅核檢皆陰

空姐街頭候車冷到發抖　海航高管零度夜大街排排站要「感同身受」

陸第三季GDP增長4.9%　官方強調：經濟恢復仍不穩固、不均衡

影／消防員垂降井底救醉叔叔　突遭「深情濕吻」無處可逃！

超50名陸籍留學生被美大學「集體退學」　忘做這件事痛失學生身份

環保與能源安全難同時兼顧　中國這個冬季「保暖代價」高昂

阿卡貝拉雲交流　攸揚歌聲跨海峽

滬上產官學界攜手合作　點亮台灣學子璀燦繁星

陸人大常委會不准香港代表與會　田北辰：北京不滿香港防疫措施

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

金高銀「裝口愛＋磨蹭」撒嬌安普賢遭無視　高手示範「裝弱開瓶術」臉超欠打XD

潘曉穎母邀陳同佳後天對質！準備好電話「讓他現場打去台灣投案」

上海旅行團赴西安旅遊7人確診　曾赴內蒙、甘肅核檢皆陰

空姐街頭候車冷到發抖　海航高管零度夜大街排排站要「感同身受」

陸第三季GDP增長4.9%　官方強調：經濟恢復仍不穩固、不均衡

影／消防員垂降井底救醉叔叔　突遭「深情濕吻」無處可逃！

超50名陸籍留學生被美大學「集體退學」　忘做這件事痛失學生身份

環保與能源安全難同時兼顧　中國這個冬季「保暖代價」高昂

阿卡貝拉雲交流　攸揚歌聲跨海峽

滬上產官學界攜手合作　點亮台灣學子璀燦繁星

陸人大常委會不准香港代表與會　田北辰：北京不滿香港防疫措施

誰該下台僅次蘇貞昌和陳時中　陳吉仲：能排在一起是光榮

普悠瑪翻車18死「僅司機員判刑」台鐵2長官無罪　理由曝光！

癌輔營養品如何挑？真正經人體臨床雙盲實驗的「小分子褐藻醣膠」　正向數據增添抗癌信心

高雄陽信女足做公益　踢足球助精神疾病患者康復

全台唯一可開窗火車！「藍皮解憂號」10／23啟航　枋寮-台東免3百元

只差一盜達10轟10盜　許基宏挑戰個人首次、隊史第11人

湖人最大隱憂竟是戴維斯　米勒：每次他倒地都像要休1個月

收彩券當小費「爽中2.8億」！她20年來卻宛如「活在地獄」...下場曝

同時脫離疫苗孤兒！3女星曝認證照　52歲任潔玲等BNT嘆：漫長的路

抓這叢樹枝保命！虎豹潭落水9歲女童吹哨獲救　冷靜還原經過

3女8男摩鐵激戰3hrs不斷電！21歲女大生進房通殺　他帶女友觀戰

大陸熱門新聞

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

50名陸籍留學生被美大學「集體退學」 忘做這件事痛失學生身份

婚宴大螢幕滾動播A片　新郎大暴走結局超療癒

恆大許家印捐113億元　登慈善榜第2名

環保與能源安全難兼顧　陸冬保暖代價高

阿卡貝拉雲交流　攸揚歌聲跨海峽

滬上產官學合作　台灣學子放光芒

飯店櫃台有一顆頭！　外送員看到嚇傻

空姐街頭候車冷到發抖 海航高管零度夜大街排排站要「感同身受」

網紅直播喝農藥　網友竟留言：喝下去

香港國師陳雲：示威者被錯誤引導

女太空人來大姨媽了怎麼辦」？　專家作出解釋

飯店女店長遭同事砍頭亡！兇手拎著頭顱走一路

孫亞夫：陸若用武力對台　定是被台獨逼的

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　YouTuber小玉被逮

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

9歲女童「抓樹幹、吹哨」超冷靜自救

鄭家純突報喜「懷孕初期」！手遮肚洩深V：半年後見

護理師YouTuber下海了！露臉正式出道當女優

楊丞琳愛犬「撞臉《魷魚》吳一男」！　網一看：回不去了

分手許維恩3年…KID認了「曾天天都想到她」！

吃屎哥狂咬　鄧佳華痛苦送醫

吳宗憲關島工作喝開　曝醉後搭飛機NG行為

妹子住飯店　連換2房竟都藏有針孔攝影機

台北女出大樓電梯　遭鄰居挖眼、猛砍

鄧佳華PK吃屎哥！互槓3年直播扭打爆血「被逼吃大便」

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

嘉義師生同車燒炭　16歲女不治「男師命危」

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面