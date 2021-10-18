快訊／第12輪「3大疫苗」預約起跑！指揮中心下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠疫苗接種準備進入第12輪，本輪BNT、AZ和莫德納都有，為避免人潮瞬間湧入網站，指揮中心也採用預約分流，BNT在今上午10點開放預約，AZ第2劑10/19上午10時開放，莫德納第2劑則是10/19下午2時，預約時間皆到10/20中午12點止。最新疫苗接種政策也有待指揮中心下午記者會說明。

BNT是預約第1劑，對象為30歲以上（1991/12/31(含)前出生），莫德納是第2劑，對象為7/16(含)前已接種莫德納第一劑55歲以上（1966/12/31(含)前出生），而AZ則是第2劑，對象是7/30(含)前已接種AZ第一劑38歲以上（1983/12/31(含)前出生），，施打時程都在10/22~10/27。

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另外，指揮中心也宣佈台灣二級警戒持續，將從10/19延長到11/1，但相關管制仍做進一步鬆綁。包括室外運動；室內外拍攝個人／團體照；農、林、漁、牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作；山林、森林遊樂區、海濱活動都可以不用戴口罩，但民眾仍應隨身攜帶口罩，如果出現相關症狀或是與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴上。

在飲食方面，如果民眾能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備，或是在指揮中心或主管機關指定場所（如：臺鐵高鐵用餐區）或活動，只要符合相關防疫措施，也可以不用戴口罩。

對於室外運動不戴口罩，是否有規範河濱、校園等場地？指揮官陳時中也直言「基本上在室外從事室外運動，只要本身沒有症狀，且與不特定對象，可維持社交距離，可在運動把口罩拿下，休息時還是要戴上。」