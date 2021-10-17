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Paul與咪咪瘋吃播　突襲經紀人豪宅開趴吃鍋

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【企劃特輯】

名嘴Paul因最近從癡肥中年大叔變成六塊肌歐爸，讓很多網友都好奇，為什麼每天照三餐開吃播，還可以瘦下來?近日就有蘋果記者突襲Paul與咪咪的經紀人家中，在餐桌上發現Paul跟咪咪正在大吃麻辣鍋，Paul一度驚嚇到說「怎麼有記者來拍?出賣我們是不是?今天沒排工作啊!」

減重一周卡關 醫師神隊友助攻

Paul被記者問到「當初為什麼下定決心瘦身?還能在疫情最嚴重的時候把自己練成歐巴」，Paul表示：因為疫情期間真的很難瘦身，每天都再開吃播，酸民說「站在咪咪旁邊像她的爸爸或阿公」，讓我很難過，一度不想在直播裡出現，但後來咪咪鼓勵我說「幹嘛要理會酸民講的話，我愛的是Paul，我們瘦下來是為了健康，不是為了酸民們，只要你減肥1公斤，我就給你1萬元當獎金」，但是在瘦身前一周，我不吃澱粉，每天跑步機30分鐘到一小時，才瘦了兩公斤後就卡關，真的非常灰心，後來我的醫師朋友，推薦我一種新配方，結果三個月我就減了12公斤，還能維持不復胖，真的非常感謝他的幫忙。」

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▲Paul減重卡關靠醫生朋友推薦一種新配方，三個月減了12公斤。

減肥1公斤獲得1萬元 Paul賺到10萬減肥獎金

Paul成功減重，最開心的莫過於咪咪，一直誇讚Paul變很帥，咪咪表示：因為擔心老公的身體健康，怕會有三高風險，女兒年紀也小，希望Paul能夠瘦身成功、活的長壽，能陪伴我們久一點。Paul不到三個月就已經為自己賺到了10萬的減肥獎金，咪咪不但沒有心疼荷包失血，反而還很滿意，覺得像撿到了一個新老公。

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▲Paul成功減重，咪咪覺得像撿到了一個新老公。

雙醫學大學共同研發 SNEP酵素+益生菌每周可減2~3公斤

在記者詢問下發現，Paul所說的配方是一種SNEP的「有酵菌」，它是台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作共同研發的，SNEP( SOD抗氧化+NAD抗老化+酵素+三益菌 )是運用四種黃金元素以共生技術產生「有酵菌」，試驗證實可以增加體內NAD+濃度，幫助提升新陳代謝，每周可以減少2~3公斤體內多餘的廢物，達到持續減重的效果；而Paul之所以可以在三個月內減重十公斤，SNEP正是最大的功臣，就連不需要瘦身的咪咪也跟著老公一起吃這款配方，一個星期也瘦掉兩公斤。

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▲SNEP運用四種黃金元素以共生技術產生「有酵菌」，幫助提升新陳代謝，達到持續減重的效果。

證實：SNEP可激活體內NAD+瘦身激素

生技博士林宥彤指出：我們每天吃進的食物，無論是醣類、蛋白質、脂質都需要經過一連串的分解，才能提供人體可用的能量，而在這過程中體內的「NAD+」，可以幫助食物分解為乙醯輔酶A，讓身體代謝多餘的醣類、脂肪；年輕時因為NAD+濃度高，讓新陳代謝效率極佳，但年過三十後就會開始遞減，所以必須靠食品來補充。每天食用SNEP可以幫助體內增加NAD+的複合成分，讓代謝率提升到最佳狀態，如此一來瘦身一點都不難。

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▲透過「SNEP有酵菌」讓代謝率提升到最佳狀態，如此一來瘦身一點都不難。

SNEP塑崩有酵菌 享受美食又能保持健康窈窕身材

SNEP塑崩有酵菌更是獲得多位人氣美食部落客的推薦，畢竟美食誘惑太大無法抗拒，但又要保持健康窈窕身材，因此他們都選擇SNEP塑崩有酵菌，在盡情享受美食的當下，也不用擔心站上體重計時的崩潰心情。

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▲眾多部落客都選擇SNEP塑崩有酵菌，在享受美食的當下也不用擔心體重。

雙醫學大學研發 SNEP酵素+益生菌

Paul＆咪咪 雙代言推薦「SNEP塑崩有酵菌」哪裡買？

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