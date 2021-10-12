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身材大反差！吃播夫妻越吃越瘦　兩人甩肉12公斤

▲▼ 身材大反差！吃播夫妻越吃越瘦　兩人甩肉12公斤 。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

現在許多藝人、網紅紛紛在自媒體做起「吃播」，自己直播料理、開箱試吃美食，雖然這行「吸睛」也「吸金」，但已經陸續有許多吃播直播主，短短幾個月就胖了一大圈，藝人Paul與老婆咪咪也不例外，咪咪在粉專開直播示範好手藝，Paul陪著在旁邊當試吃大隊，夫妻倆暴風式發福聯手胖了十公斤以上，甚至被酸民調侃，嚇得他們兩人趕緊想辦法瘦身。

甩肉10公斤 Paul六塊肌見客

才正準備瘦身，就遇上疫情居家防疫期，讓Paul無法出門運動，原以為Paul會挑戰失敗，後來靠著搭配營養師建議的酵素益生菌配方，不到3個月就成功瘦下10公斤；瘦身照片曝光後還被網友大讚像馮迪索一樣性感。

▲▼ 身材大反差！吃播夫妻越吃越瘦　兩人甩肉12公斤 。（圖／業者提供）

▲遇上疫情居家防疫讓Paul無法出門運動，但沒想到竟然成功減去十公斤，成果非常驚人。

四肢纖瘦、肚子有肉　老婆咪咪也瘦兩公斤！

老婆咪咪看老公變身有成，竟然從油膩大叔變成馮迪索，也跟著老公一起吃這款配方，一個星期也瘦掉兩公斤；咪咪說自己是「四肢纖瘦、肚子有肉」的體型，現在腹肉消風，體態變得更好、更有自信；為了慶祝夫妻兩人甩肉12公斤，還特別拍了久違的清涼泳裝照當作紀念。

▲▼ 身材大反差！吃播夫妻越吃越瘦　兩人甩肉12公斤 。（圖／業者提供）

▲咪咪也成功瘦兩公斤，讓腹肉消風。

減重一周卡關 醫師神隊友助攻

Paul表示：「在瘦身前一周，我不吃澱粉，每天跑步機30分鐘到一小時，但才瘦了兩公斤後就卡關，真的非常灰心，後來我的醫師朋友，推薦我一種新配方，結果就這樣一路瘦了十公斤，真的非常感謝他的幫忙。」在記者詢問下發現，Paul所說的配方是一種SNEP的「有酵菌」。

▲▼ 身材大反差！吃播夫妻越吃越瘦　兩人甩肉12公斤 。（圖／業者提供）

雙醫學大學研發 SNEP酵素+益生菌每周可減2~3

目前，台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作，已經共同研發出塑崩SNEP( SOD抗氧化+NAD抗老化+酵素+三益菌 )，運用SNEP四種黃金元素以共生技術產生「SNEP有酵菌」，試驗證實可以增加體內NAD+濃度，幫助提升新陳代謝，每周可以減少2~3公斤體內多餘的廢物，達到持續減重的效果；而Paul之所以可以在三個月減重十公斤，SNEP正是最大的功臣。

▲▼ 身材大反差！吃播夫妻越吃越瘦　兩人甩肉12公斤 。（圖／業者提供）

▲博士及醫藥大學產學合作研發出塑崩SNEP可以增加體內NAD+濃度，幫助提升新陳代謝，每周可以減少2~3公斤體內多餘的廢物。

證實：SNEP可激活體內NAD+瘦身激素

生技博士林宥彤指出：我們每天吃進的食物，無論是醣類、蛋白質、脂質都需要經過一連串的分解，才能提供人體可用的能量，而在這過程中體內的「NAD+」，可以幫助食物分解為乙醯輔酶A，讓身體代謝多餘的醣類、脂肪；年輕時因為NAD+濃度高，讓新陳代謝效率極佳，但年過三十後就會開始遞減，所以必須靠食品來補充。每天食用SNEP可以幫助體內增加NAD+的複合成分，讓代謝率提升到最佳狀態，如此一來瘦身一點都不難。

▲▼ 身材大反差！吃播夫妻越吃越瘦　兩人甩肉12公斤 。（圖／業者提供）

SNEP塑崩有酵菌 享受美食又能保持健康窈窕身材

SNEP塑崩有酵菌更是獲得多位人氣美食部落客的推薦，畢竟美食誘惑太大無法抗拒，但又要保持健康窈窕身材，因此他們都選擇SNEP塑崩有酵菌，在盡情享受美食的當下，也不用擔心站上體重計時的崩潰心情。

▲▼ 身材大反差！吃播夫妻越吃越瘦　兩人甩肉12公斤 。（圖／業者提供）

▲眾多部落客都陸續在社群上推薦SNEP塑崩有酵菌。

雙醫學大學研發 SNEP酵素+益生菌
Paul＆咪咪 雙代言推薦「SNEP塑崩有酵菌」哪裡買？
●官網入門組：https://chshop.work/zR9Fg
●PC嘗鮮組： https://chshop.work/xb2qj
●東森超值組：https://chshop.work/Q8Cer

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