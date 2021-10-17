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保全員遊南投彩虹吊橋心肌梗塞！　村長助及時送醫搶回一命

▲薛姓保全員在雙龍彩虹吊橋園區突發心肌梗塞，及時送醫保住一命（下同）。（圖／翻攝竹山秀傳醫院官方粉專）

▲薛姓保全員在雙龍彩虹吊橋園區突發心肌梗塞，及時送醫保住一命（下同）。（圖／翻攝竹山秀傳醫院官方粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投薛姓中年男子月前趁防疫措施微解封時，前往信義鄉雙龍彩虹吊橋，未料突然胸悶暈眩、呼吸困難，當地村長立即開車將他送往園區交通區接駁處、轉由救護車送往竹山秀傳醫院急救，確認是急性心肌梗塞，經心導管手術治療，短短20分鐘完成氣球擴張與支架放置，成功救回薛男一命，讓薛男事後直呼：「原來空氣竟是帶著微微清涼的甜美滋味，永生難忘！」

從事保全行業的50歲薛男表示，過去身體硬朗、從未曾跑過急診室或手術房，閒暇之餘熱愛戶外踏青健行活動，因受防疫三級警戒影響被迫宅在家，聽聞防疫微解封、雙龍瀑布也重新開放時，趕緊趁著周休帶著太太前往；當天到達雙龍瀑布園區已近中午，頂著烈日走完彩虹吊橋、回到入口處時，感覺又喘又累，接著一陣猛烈咳嗽。

薛男妻子以為丈夫喝水嗆到，但他則懷疑水喝得不夠而中暑，村長得知後趕忙安排薛男到瀑布園區入口附近的住家休息，但不久竟變得呼吸困難且胸悶難耐，幾乎暈眩窒息；村長為爭取送醫時效，協助將他載送到部落下方的園區交通車接駁處，再由救護車接駁送往竹山秀傳醫院急診室，經診斷確認是急性心肌梗塞後，院方立即安排接受心導管手術治療。

▲薛姓保全員在雙龍彩虹吊橋園區突發心肌梗塞，及時送醫保住一命。（圖／翻攝竹山秀傳醫院官方粉專）

薛男回想，在救護車時，聽到救護人員透過無線電聯繫院方整備，還強調病人到院時很有可能OHCA（心肺功能停止），讓他更覺驚恐，原以為人生已走到盡頭；所幸從急診室推進心導管室，經20多分鐘全速努力搶救，讓他終於可以感受到大口吸入第一道空氣，如今不僅恢復健康，工作、運動也都回復正常，心中滿懷感恩。

竹山秀傳醫院心臟內科主任蔡鴻義說，近年來心臟疾病已躍居台灣10大死因前2名，尤其是急性心肌梗塞發生率不僅日漸升高，且發生年齡有年輕化趨勢；急性心肌梗塞治療首重把握黃金時間，儘早打通阻塞血管以救回瀕臨壞死心肌、減少心臟受損範圍，薛男可說是非常幸運的成功救治個案，他也提醒民眾採行低鹽飲食、避免過量飲酒、降低膽固醇攝取、少吃精緻醣類、多攝取纖維，都有助於降低發生心肌梗塞的機會。
 

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