校長急CALL收訊差　麗山學生一家「虎豹潭遇劫」！校方：父女仍失聯

記者趙蔡州、陳雕文／台北報導

新北雙溪區虎豹潭16日下午發生山洪意外，導致31人大自然體驗營團隊受困，目前仍有6人（2大人、4學童）失聯，為把握救援的黃金時間72小時，新北市消防局決定徹夜搜救，必要時也會擴大搜救範圍。

▲為把握救援的黃金時間72小時，新北市消防局決定徹夜搜救。（圖／記者郭世賢翻攝）

失聯名單如下，共計4名小孩、2名大人：劉OO，11歲男童，新湖國小學生；劉OO，8歲女童，新湖國小學生；蔡OO，9歲女童，永和國小學生；陳OO，15歲少女，麗山國中學生；陳OO，48歲男子（麗山國中學生父親）；鐘OO、45歲男子。

根據中央社報導，台北市新湖國小校長林芳如表示，校內有2名學生參加了該體驗營活動，而且學童的媽媽也在現場，由於山區收訊不良，目前僅知道有孩子被溪水沖走，詳細情況暫時無法得知。

台北市麗山國中學務主任陳弘斌也透露，他們有一名學生參加了該活動，是一家人一起參與的，目前已經知道媽媽與弟弟平安獲救，但爸爸與學生仍失聯，正在持續搜救中。

▼救難人員下水摸黑尋人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼台北市長柯文哲、新北市長侯友宜均趕到現場關注救援進度。（圖／記者郭世賢翻攝）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘