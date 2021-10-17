虎豹潭暴漲沖走4學生2家長　當地人摸黑搜救　找到雨衣！

▲救難隊員下游摸黑尋人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

新北市雙溪區虎豹潭「自然體驗營」學生落水意外，6人至今失聯，目前傳出找到其中1人的雨衣，現場大雨不斷，警消漏夜在山區搜救，往北勢溪下游搜尋，在坪林區設攔截點，希望在黃金救援時間裡，盼到奇蹟出現。

虎豹潭支流多，溪水暴漲速度相當驚人。這次戶外「自然體驗營」課程16日共有31人參加，25人脫困獲救，目前6人失聯。帶隊的蘇姓老師晚間向警消人員表示，這是社區朋友一起相約出遊上課，今天行程路線是經過「梳子壩」，往虎豹潭古道前往太平21號。

▲虎豹潭「梳子壩」平日樣貌，民眾常跨溪通過，但溪水暴漲，即成恐怖危機。（圖／翻攝自新北市政府觀光旅遊網）

蘇姓老師表示，途中因突然遇到強降雨，正準備要折返回去，前方的孩童雖有大人帶隊，但溪流瞬間快速暴漲，仍有7人不小心跌入溪中被沖走，其中1女童自行逃出，全身泥濘，其餘6人（包含4學童2家長）全部失蹤。

目前警方已掌握的失聯名單中，孩童就讀於台北市大直國小、新湖國小、麗山國中、新北市永和國小。

▼多人渡溪時從「梳子壩」上一個接一個被沖走，「梳子壩」隨後也遭大水淹沒。（圖／記者郭世賢翻攝）



▼虎豹潭黃泥水暴漲「灌進步道」畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）



根據《自由時報》報導，一名王姓住戶第一時間獲悉後，主動協助搜救，他表示在虎豹潭下游約600公尺處發現疑似失蹤學員穿的雨衣，卡在垂在水面的樹枝上，但卻不見人影。

王姓住戶沿溪往下游找了1個多小時，還是沒找到人，全身濕透，難掩失望。他將「雨衣」一事告訴搜救人員，待明天天氣好轉，才能再繼續搜尋。同時，他強烈建議到虎豹潭的民眾，一定要穿救生衣及防滑鞋，以應變突發狀況。

目前失蹤的6人分別為：

北市新湖國小（11歲）劉姓男童

北市新湖國小（8歲）劉姓女童

北市麗山國中（15歲）陳姓少女

48歲陳姓男子（15歲陳女父親）

新北永和國小（9歲）蔡姓女童

45歲周姓男子

▲雙溪虎豹潭「體驗營」6人遭沖走失蹤。（圖／新北消防局提供）