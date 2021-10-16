　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮全力挺災農！公告以外或遲發性受災作物　可提報現金救助

▲▼花蓮受「圓規」颱風侵襲，農作物損失慘重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮受「圓規」颱風侵襲，農作物損失慘重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「圓規」颱風自12日起至15日一連四天以來豪大雨，造成花蓮農作損失慘重。縣長徐榛蔚下鄉勘災，看到農友災損心情沈重，指示農業處協助受災鄉鎮長請公所完成農作災損查報，儘速向農業委員會申請農業災損救助，同時也透過立委傅崐萁管道，積極向中央相關單位爭取經費改善地方災害。

▲▼花蓮受「圓規」颱風侵襲，農作物損失慘重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農委會陳添壽副主委14日至花蓮縣關心災情，農業處處長吳昆儒、花蓮區農改場杜麗華場長、農糧署東區分署分署長徐煇妃全程陪同勘察，沿途壽豐鄉農會林秀蘭主任、光豐地區農會張明發總幹事、玉溪地區農會蔡宗翰總幹事、富里鄉農會張素華總幹事等人也會勘同行。

▲▼花蓮受「圓規」颱風侵襲，農作物損失慘重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼農委會陳添壽副主委至花蓮縣關心農作物災情。

會勘行程壽豐鄉食用玉米、香蕉折枝、光復鄉大豆浸水、玉里鎮、富里鄉水稻倒伏等災情現況，途中處長吳昆儒向陳副主委反映，壽豐鄉多處田區排水不良，經常造成作物浸水農損的情況，應儘速解決灌溉溝渠的問題，另外，希望能加強玉里、卓溪、富里一帶潛勢溪流整治，以維護居民安全，並避免因土石流造成農田流失、作物遭掩埋的危害。陳副主委允諾，將請農水署及水保局等單位現勘，研議協助改善。

▲▼花蓮受「圓規」颱風侵襲，農作物損失慘重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府農業處長吳昆儒表示，農作物災損各公所仍持續查報中，為協助農民即早復耕復建，農委會13日已針對所提報受災較嚴重的作物，包括大豆、食用玉米、香蕉及玉里鎮、富里鄉的水稻，先行公告現金救助。吳昆儒強調，後續如有公告以外或遲發性受災的農作物，請受災農民儘速通告公所，倘符合救助條件，也可依程序提報農委會辦理現金救助，不會影響農民權益。

本次農委會公告救助的受理期限至10月23日止，但因截止日遇假日，將順延至第一個上班日，即10月25日截止，請符合條件的受災農民儘速至耕地所在地公所申辦，農業處再度表示，如有公告以外或遲發性受災的農作物，也請務必向公所通報，以維自身的權益。

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

ET快訊
麗山國中生一家「虎豹潭遇劫」！校方：父女仍失聯
保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝　店員傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南鯤鯓代天府藝陣演義盛大開幕　新書發表展現宗教藝術文化傳承之美

2021新營甜蜜節熱鬧開幕　黃偉哲邀您逛市集看表演歡度週末

台南德元埤荷蘭村風車節開幕　遊客感受異國風情

「閃耀札哈木・樂原市集」開幕式　吸引人潮延續文化傳承

桃園65- 67歲長者接種莫德納疫苗第二劑　10／ 25、26日施打

元生國小建校20年　班級數65班年年額滿

黃偉哲視察國三關廟交流道匝道增闢右轉車道工程　減少壅塞增加行車效率

部落青年圍火座談啟動　饒慶鈴聽取意見

改裝汽機車擾人清夢　桃警+環保局聯手揪15輛開罰

投入年底公投訓練　北區民防中隊165人「1成是家人」

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

送醫畫面曝光　22歲女跟陳修將住摩鐵…凌晨成冰冷遺體

女嬰頭部重擊身亡爸找保母對質　遭回：是她自摔的「我哭不出來」

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

虐死女嬰！保母遭「私刑報復」 網友怒衝她家撒冥紙、砸雞蛋

南鯤鯓代天府藝陣演義盛大開幕　新書發表展現宗教藝術文化傳承之美

2021新營甜蜜節熱鬧開幕　黃偉哲邀您逛市集看表演歡度週末

台南德元埤荷蘭村風車節開幕　遊客感受異國風情

「閃耀札哈木・樂原市集」開幕式　吸引人潮延續文化傳承

桃園65- 67歲長者接種莫德納疫苗第二劑　10／ 25、26日施打

元生國小建校20年　班級數65班年年額滿

黃偉哲視察國三關廟交流道匝道增闢右轉車道工程　減少壅塞增加行車效率

部落青年圍火座談啟動　饒慶鈴聽取意見

改裝汽機車擾人清夢　桃警+環保局聯手揪15輛開罰

投入年底公投訓練　北區民防中隊165人「1成是家人」

代購也難買了？香奈兒最新限購令「2款經典包」一年只能買1個

CNN：中國侵犯台灣機率雖低　但兩岸發展「危險加深」

爸媽仍盼他延續香火！　鍾明軒找女生約會：為他們做最後一次嘗試

台北租房有多難？　他曝「3大問題點」勸退：狗都住得比你好！

虎豹潭下大雨了！「6人仍失聯」侯友宜說明最新救援情況

重機託運車殼破裂、三角台內凹　業者一聽「只賠300」…車主氣炸

虎豹潭雙北6人失聯　柯文哲感謝侯友宜「今年台灣有些動盪不安」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　背部著地重擊…15秒驚悚畫面曝光

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包　網看備份傻了

梁國源／看懂中國加強行業監管的政經意涵

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

台南德元埤荷蘭村風車節開幕

南鯤鯓代天府藝陣演義盛大開幕

2021新營甜蜜節熱鬧開幕

「閃耀札哈木・樂原市集」開幕式

桃園65- 67歲莫德納第二劑　10/ 25、26日施打

首屆「西螺媽祖盃全國健美賽」　191名健身選手秀肌肉

颱風豪大雨後防登革熱　饒慶鈴下令加強環境清消

竹市水果阿嬤出院　不記仇「想給阿弟重新出發機會」

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

城中城惡火46死！「豆花阿姨」深夜進牢房現況曝

24歲男打完AZ猝死　解剖報告出爐

改裝汽機車擾人清夢　桃警+環保局聯手揪15輛開罰

日月潭連3天冒泡泡！在地人憂天災前兆

擴大臨檢查獲KTV內飲酒

更多熱門

相關新聞

「紙本五倍券」換現金全攻略　全程不到5分鐘！　　

「紙本五倍券」換現金全攻略　全程不到5分鐘！　　

紙本五倍券開放兌換現金，政府不斷強調今年比去年更快速、更方便，《ETtoday新聞雲》也實際紀錄全部流程，從實聯制、量體溫，到填兌換單、臨櫃換取現金以及存款、匯款，最快５分鐘不到就能完成。

「紙本五倍券」今開放現金兌領！彩券業者搶頭香　心得曝光　

「紙本五倍券」今開放現金兌領！彩券業者搶頭香　心得曝光　

受災戶注意！　花蓮啓動農損現金救助申請

受災戶注意！　花蓮啓動農損現金救助申請

運鈔車燃燒　3000萬現金結局曝光

運鈔車燃燒　3000萬現金結局曝光

查好食券店家「怒爆2巨雷」　妹子綁定數位GG

查好食券店家「怒爆2巨雷」　妹子綁定數位GG

關鍵字：

災農公告遲發性受災作物現金救助

讀者迴響

熱門新聞

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

一家四口虎豹潭遇劫　父女仍失聯

還在挖耳朵？醫急勸「完全不需要」曝3大慘下場：嚴重恐失聰

丫頭「23歲存到100萬」只花5年！曝超簡單儲蓄法：人人都能

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

IKEA敦北店復活！餐廳也回來了

獨／陳修將暴力打成豬頭！恐怖傷勢照曝光

虎豹潭6人失聯　獲救老師驚恐還原

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

很會賺錢但總存不了錢的3大星座

更多

最夯影音

更多
《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片
女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面