花蓮全力挺災農！公告以外或遲發性受災作物　可提報現金救助

▲▼花蓮受「圓規」颱風侵襲，農作物損失慘重。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「圓規」颱風自12日起至15日一連四天以來豪大雨，造成花蓮農作損失慘重。縣長徐榛蔚下鄉勘災，看到農友災損心情沈重，指示農業處協助受災鄉鎮長請公所完成農作災損查報，儘速向農業委員會申請農業災損救助，同時也透過立委傅崐萁管道，積極向中央相關單位爭取經費改善地方災害。

農委會陳添壽副主委14日至花蓮縣關心災情，農業處處長吳昆儒、花蓮區農改場杜麗華場長、農糧署東區分署分署長徐煇妃全程陪同勘察，沿途壽豐鄉農會林秀蘭主任、光豐地區農會張明發總幹事、玉溪地區農會蔡宗翰總幹事、富里鄉農會張素華總幹事等人也會勘同行。

▲▼農委會陳添壽副主委至花蓮縣關心農作物災情。

會勘行程壽豐鄉食用玉米、香蕉折枝、光復鄉大豆浸水、玉里鎮、富里鄉水稻倒伏等災情現況，途中處長吳昆儒向陳副主委反映，壽豐鄉多處田區排水不良，經常造成作物浸水農損的情況，應儘速解決灌溉溝渠的問題，另外，希望能加強玉里、卓溪、富里一帶潛勢溪流整治，以維護居民安全，並避免因土石流造成農田流失、作物遭掩埋的危害。陳副主委允諾，將請農水署及水保局等單位現勘，研議協助改善。

花蓮縣政府農業處長吳昆儒表示，農作物災損各公所仍持續查報中，為協助農民即早復耕復建，農委會13日已針對所提報受災較嚴重的作物，包括大豆、食用玉米、香蕉及玉里鎮、富里鄉的水稻，先行公告現金救助。吳昆儒強調，後續如有公告以外或遲發性受災的農作物，請受災農民儘速通告公所，倘符合救助條件，也可依程序提報農委會辦理現金救助，不會影響農民權益。

本次農委會公告救助的受理期限至10月23日止，但因截止日遇假日，將順延至第一個上班日，即10月25日截止，請符合條件的受災農民儘速至耕地所在地公所申辦，農業處再度表示，如有公告以外或遲發性受災的農作物，也請務必向公所通報，以維自身的權益。