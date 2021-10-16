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CPR+PAD　把握黃金救援時機成功救人

▲林姓男子在健身房健身時昏迷倒地並失去呼吸心跳，幸好健身房員工即時施行CRP以及現場民眾協助使用自動外心臟電擊去顫器，交救護人員接手急救送醫救回一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林姓男子在健身房健身時昏迷倒地並失去呼吸心跳，幸好健身房員工即時施行CRP以及現場民眾協助使用自動外心臟電擊去顫器，交救護人員接手急救送醫救回一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

39歲林姓男子於東區知名健身房健身時，不明原因昏迷倒地並失去呼吸心跳，幸好健身房員工即時施行CRP以及現場民眾協助使用公共場所設置的自動外心臟電擊去顫器 （簡稱PAD)，再交由3分鐘內火速趕到的救護人員接手急救送醫，民眾與救護人員合作，成功救回林姓男子一命。

台南市消防局指出，13日晚間，消防局接獲健身房有1名男子OHCA（到院前呼吸心跳停止），立即派遣復興分隊前往。救護人員抵達時，業者告知發現的第一時間就有進行CPR、使用PAD並且依照指示進行電擊1次。男子經救護人員評估，雖然現場恢復呼吸心跳但意識模糊，立即送往奇美醫院進行急救。

▲林姓男子在健身房健身時昏迷倒地並失去呼吸心跳，幸好健身房員工即時施行CRP以及現場民眾協助使用自動外心臟電擊去顫器，交救護人員接手急救送醫救回一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

健身房員工回想當天情況仍餘悸猶存，也表示幸好當時還不算太晚，所以有其他熱心的民眾協助急救。健身房業者表示，平時都有針對員工進行急救處置的教育訓練，並且依規定設置PAD，就是希望提供一個安全的環境讓喜歡運動的人能安心運動。

黃偉哲市長得知此事後，十分贊許業者的處置得宜，表示除了平時的教育訓練，業者也依規定設置PAD，才能在危急的時候，救人一命。黃市長指出，第一時間啟動生命之鏈是關鍵，儘早求救、施行CPR以及電擊去顫，再搭配救護人員的高品質急救處置，與院後照護，每個環節緊緊相扣，才能組成完善的緊急醫療網。

消防局表示，原本看起來好端端的人突然昏倒、不省人事，很有可能是心臟的問題，此時除了趕緊撥打119，即時的CPR以及電擊去顫也很重要。根據衛生福利部公布「應置有自動體外心臟電擊去顫器之公共場所」之規定，許多公眾場所皆有設置PAD，現行的PAD操作也非常簡單，透過語音指示，即便沒有受過急救訓練的人也能操作，消防局呼籲民眾積極伸出援手，成為緊急醫療的救援最前線。

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