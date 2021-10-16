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社會 社會焦點 保障人權

女嬰遭虐死！網友衝保母家「私刑報復」慘了　警開槍法辦14人

記者賴文萱／高雄報導

網紅「鳳梨」吳泓逸友人11個月大女兒到保母家2天，就因頭部嚴重受創、送醫後不治。案件曝光後引發網友公憤，一群人15日晚間到保母家灑冥紙、丟雞蛋洩憤，警方獲報後趕赴現場，對空鳴槍制止，隨後成立專案小組，至今（16）日6點，計查緝13車21人到案，其中觸犯刑法者（第150條妨害秩序）有11人，行政舉發3件3人，詢後依違反刑法妨害秩序等案，移送台灣橋頭地方檢察署偵辦。

▲▼鳳梨揭女嬰身亡！網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲網友到場丟冥紙、放鞭炮洩憤，警員則到場攔阻。（圖／記者許宥孺翻攝）

網紅「鳳梨」吳泓逸15日在臉書揭露，一名刺青師友人將11個月大的女兒送到保母家，不料才照顧第2天，孩子就因頭部嚴重撞擊，導致兩眼出血，送醫搶救4小時不治，引發網友公憤。

當晚9點多，一群男女約10多人到蔡姓保母家撒冥紙、丟雞蛋洩憤，甚至放鞭炮，要求當事人「出來面對」。仁武分局獲報後立即趕赴現場，針對民眾脫序違法行為，立即對空鳴槍一槍制止，將在場抗議1車5人帶回偵辦。另立即與刑警大隊偵三隊成立專案小組，迅速調閱監視器，鎖定其他涉案人車。

▲▼高雄女嬰遭虐死，網友衝保母家私刑報復，遭警方法辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄女嬰遭虐死，網友衝保母家私刑報復，遭警方法辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄女嬰遭虐死，網友衝保母家私刑報復，遭警方法辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

至今（16）日6點，共計查緝13車21人到案，其中觸犯刑法者（第150條妨害秩序）有11人，行政舉發3件3人，詢後依違反刑法妨害秩序等案，移送台灣橋頭地方檢察署偵辦。

警方呼籲，本案已由檢察官指揮偵辦中，後續將由專案小組調查釐清案發過程。民眾切勿有非理性的行為發生，對於任何暴力犯罪滋擾行為都將積極嚴辦，也不容許有私刑報復，對於不法行為警方絕對嚴辦到底。

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