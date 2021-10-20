嬤崩潰「孩子白死了！」鳳梨也火大　父狂批後：向檢警誠懇道歉



▲女嬰爸刺下對女兒的思念 。（圖／民眾提供）

記者洪靖宜／高雄報導

網紅鳳梨（吳泓逸）日前於臉書透露，朋友刺青師彫博女兒送到保母家後，頭部遭受嚴重撞擊，搶救後仍宣告不治離世。檢警18日會同家屬進行複驗，但彫博卻透過友人PO文痛批檢警的態度，一直詢問和女兒無關的問題。對此，他深夜於臉書向檢方道歉。

▲家屬20日回保母家招魂 。（圖／記者洪靖宜攝）

為釐清女嬰的死因，檢警18日會同家屬進行複驗，不過女嬰父親彫博透過友人在臉書社團上怒批，保母沒有被收押，還是一樣逍遙法外，而檢察官的態度也相當糟糕，不斷質問他和女兒死因無關的問題，問他平常有沒有在顧小孩、平常刺青都是什麼人？直言根本把他「當犯人在質問！」，一旁的母親氣到怒瞪負責的檢察官，卻被檢察官回以「妳眼睛有問題嗎？」，讓母親氣到崩潰直呼「她的孫女白死了！」

網紅鳳梨作為女嬰父親的朋友，對此狀況也有些微詞，發文質疑：「我也看不太懂這是什麼邏輯。」事發後橋頭地檢署也回應，已經成立專案小組進行偵辦，傾聽被害人家屬意見與訴求，了解被害人家屬想法，並向民眾呼籲能夠給予專案小組辦案空間及時間，地檢署並將全力追查真相，還給被害人公道。

彫博19日深夜也於臉書發文：「在此向檢方以及警方警力流失，還有社會資源不良語論，誠懇道歉。在此全心全力配合檢方警方把心思全力調查蔡姓保母釐清事實。給社會一個交代跟責任賠償。」，他道歉說：「萬分抱歉，因發生當下情緒失控遇到的刁難失去理智所有作為，一律我負責，感謝。」

不少網友也在底下心疼為他打氣：「加油，我相信一定會給妹妹一個公道的」，「遇這樣的事，還要理智，不容易，且不憤怒，更難」