獨／城中城5遺體待修復找嘸親屬　1男「臉部碳化」急需生前照片

▲76行者遺體美容修復團隊免費協助高雄城中城大火罹難者遺體修復。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／高雄報導

高雄城中城大火造成46死、41傷，擔心遺體受損狀況嚴重，「76行者遺體美容修復團隊」從當日就開始召集人員待命，據統計有6具遺體需要修復，5具遺體至今仍未有親人認領，因此無法開始修復程序；其中又有一具罹難者遺體燒到臉部碳化，需另採DNA鑑驗身分後，依家屬提供的照片才能重新塑型，全部費用將由76行者埋單。

全國殯葬公會聯合理事長李濂淞透露，從14日火警發生後就陸續收到當地訊息，從下午告知需要20名遺體修復師，陸續檢傷後晚間通知需要10名，直到晚間9點確認嚴重需修復的遺體數量為1具，其餘遺體都是「完整」的，死亡原因多為吸入濃煙，因此後續修復工作由76行者南區負責人統籌負責。

76行者南區負責人則向《東森新媒體ETtoday》表示，經檢視所有遺體狀況後，判斷有6具備大火侵蝕需要修復，目前僅有一具遺體的家屬透過禮儀公司登記，初判為灼傷脫皮，可使用皮膚蠟將脫皮部分撫平後，化妝即可恢復成家屬過往中的模樣。

負責人還指出，其餘5具遺體目前都沒有家屬來認領，其中1具男性遺體毀損狀況最為嚴重，臉部已經出現表皮碳化，但還沒有到最嚴重的碳化碎裂程度，人形、肉的組織仍然存在，會使用專用蠟替皮膚、五官重塑型，不過需要死者生前的照片，修復師才能依模樣去雕塑，期盼家屬能盡快前來接洽，據估計6具遺體動用10名老師，約6小時即可修復完畢。

76行者發言人王薇君表示，過往團隊曾經替台中大雅殉職消防員修復過，由於遺體四肢嚴重碳化，例如手部下肢缺少，就請修復師做整體規劃，以類似矽膠材質灌模後再接回遺體，讓親屬見到亡者最後一面得以安慰。

而有些罹難者被火災燒過，筋絡也會變形，程度嚴重整個人會呈現扭曲姿態，例如肩膀不對稱、聳肩程度不一致等，死狀有點猙獰親屬會難以接受，過去就曾經使用類似整骨方式恢復樣貌，只要動用的人力、物力足夠，都能足以還原到家屬可以接受的樣貌。

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