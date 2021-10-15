習仲勛冥誕　中共黨校報曝「習近平家庭小故事」…頌揚九大家風

▲習近平之父習仲勛冥誕。（圖／翻攝自學習時報）

記者鄭思楠／綜合報導

10月15日是大陸國家主席習近平的父親習仲勛108歲冥誕，中共中央黨校主辦的《學習時報》15日特別在頭版以全版刊登題為「習仲勛的家風」的專文，頌揚習仲勛的九大家風，分別為忠誠為民、嚴格自律、勤儉節約、低調謙讓、堅韌不拔、真誠坦蕩、團結向上、仁愛崇善、父慈子孝。

文章讚揚，「這樣的好家風，無疑一直薰陶、孕育和影響著習近平的人生態度、價值取向以及行事風格。梳理和探究習仲勛家風，既是學習和研究習近平總書記思想品格、精神風範以及執政理念、領導風格、為人處世原則的重要視角，又對於教育引導廣大黨員幹部特別是各級領導幹部嚴格家教、嚴明家規、嚴肅家風，真正管好親屬，防止和克服形形色色的『枕邊風』、『裙帶風』、『衙內氣』、『家族病』等，做到『修身齊家治國平天下』，有著特殊啟示和現實意義。」

文章描述了不少習近平早年家庭中的故事，來梳理頌揚習仲勛的家風。文章稱，「當習近平走上領導崗位後，齊心專門開家庭會，要求其他子女不得在他工作的領域從事經商活動」。在地方工作時，每次妻子彭麗媛到他那裡，習近平從不聲張，很多可以偕夫人一起前往的場合，也都不讓妻子參加。習近平曾說，「成天帶著老婆，別人會說閒話，影響不好。」

▲習近平一家和習仲勛。（圖／翻攝自學習時報）

關於習仲勛的「勤儉節約」，齊心回憶，「我們的兩個兒子從小就穿姊姊穿剩下的衣服或者是花紅布鞋，記得近平因同學笑話而不願穿女孩子的鞋時，仲勛卻對他說『染染穿一樣』，硬是用黑墨水把花鞋子和花衣服染黑了再讓他穿。」女兒橋橋也曾回憶，吃飯時，父親常把他們掉在桌上的飯粒、饃渣撿起來吃，最後還要用饃把菜碟裡的湯水蘸淨。

文章稱，擔任中共中央總書記後，習近平生活中仍然保持平民風格，吃「家常菜」、穿「平常衣」，外出調研住「普通房」，輕車簡從，反對超標準接待。在描述習近平各種「仁愛崇善」事蹟時，文章提到，曾任習仲勛秘書的俞惠煜曾回憶說，「在齊心阿姨看來，近平的為人特別像他的父親，有些事做得和習老簡直如出一轍。」

文章最後表示，「習仲勛的家風是一面鏡子、一個標桿和一部教材，啟發和教育廣大幹部特別是各級領導幹部外觀之、內省之，真正把家庭建設成家教好、家規嚴、家風正和家味濃的健康細胞，讓向上向善的共同理想、志趣、品質、人格、信仰在家中蔚然成風，並世世相襲、代代相傳。」