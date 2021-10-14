「城中城受災住戶」無處去…老闆一暖舉　高雄議員：感動到快流淚

▲城中城大樓凌晨大火。（圖／翻攝自《高雄大小事》臉書社團）



記者董美琪／綜合報導

高雄市鹽埕區「城中城」大樓發生重大火災慘案，造成46死、41輕重傷，讓全台心情沉重，高雄市議員康裕成晚間發文透露其中感人故事。

康裕成發文，「市府已經展開住戶及傷者的安置作業，先安排到旅宿飯店安置。有家屬的人幾乎被家屬接走；沒家屬或家屬還無法接走的先由市府安置在飯店。」並感謝市府及市長陳其邁市長貼心。

▲城中城大火。（圖／記者洪靖宜攝）



另外她還寫道，「其中有一位，他的老闆說要帶回家自己照顧，不需要住在市府安排的飯店……聽到此故事，內心澎湃許久……好棒的老闆哦！ 人間真的有愛！」直呼自己感動到快流淚。

▲城中城大火。（圖／記者洪靖宜攝）



許多網友看了紛紛表示「為善必有好報」、「這老闆要公開表揚」、「我們飯店有住進60間房間左右，市府社會局在這次災民處置迅速又貼心」、「舊大樓重建應盡速進行」、「都市更新，危老重建，刻不容緩」。