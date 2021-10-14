城中城火災大進展！女涉重嫌三次供詞不一　疑亂丟餘燼燒到瓦斯罐

記者趙蔡州、吳奕靖／高雄報導

高雄鹽埕區城中城14日凌晨發生大火，目前已累計46死亡41受傷，檢警持續調查起火原因，初判起火點位在1樓一間小套房，一名黃姓女子坦承曾經在現場燒檀香，但否認縱火。由於女子拒絕夜間偵訊，檢警將於明天（15日）進行訊問。

檢警調查，起火點位在城中城一樓某骨董店後方的套房，套房郭姓男住戶與黃女為情侶關係，前一天深夜兩人在套房發生爭吵，郭男負氣騎機車離開，黃女則繼續和友人飲酒，過程中燒檀香驅蚊，黃女14日凌晨離開時，疑似把餘燼隨意亂扔到垃圾桶，進而引發火災，加上現場有數罐卡式瓦斯罐及易燃物，才導致火勢迅速蔓延。

▲高雄鹽埕城中城火災46死，檢警正在調查起火原因。（圖／記者賴文萱攝）

黃女14日晚間被警方傳喚說明，她坦承確實有燒檀香驅蚊，但否認有故意縱火的情況，最後改口稱不清楚為何會發生火災，也不認為火災與她丟棄檀香餘燼的行為有關。

檢警表示，由於黃女第一時間供稱，檀香餘燼是丟在垃圾桶，後來又改口說帶走處理，最後又改口忘記怎麼處理，認為黃女涉有重嫌，由於女子拒絕夜間偵訊，明天將交由檢察官訊問。

檢警也透露，關於有目擊者聽見爆炸巨響，推測是火勢延燒時，波及到一旁的卡式瓦斯爐，才出現爆炸聲。

郭男和黃女目前均被檢警列為重要關係人，未來將釐清一樓房間有無電源、起火點是否確定在郭男套房、火災是否為人為疏失或電線走火造成等，眾多疑點待一一釐清。