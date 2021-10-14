上夜班不在家大火帶走爸媽！他堅強獨自認屍：他們行動都不便…





▲城中城大火。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、黃宥寧／高雄報導

高雄鹽埕區「城中城」14日凌晨發生惡火，這場大火造成46人死亡，許多人跟親友就此天人永隔。一名26歲的陳姓男子獨自到殯儀館認屍，因爸媽年紀較大且行動不便，因此跟兩夫妻一起住在8樓，火災當時他剛好上夜班，接到訊息趕回家後已經燒成一片。

▲消防人員在城中城來回搜索受困民眾。（圖／記者洪靖宜攝）

陳姓男子晚間約20時獨自來到殯儀館認屍，他表示與父母住在8樓，凌晨剛好上大夜班不在家，接到電話後立刻打回家，電話有通卻沒人接，這時就有心理準備，帶著忐忑不安心騎回家，到場發現一樓已經封鎖起來，火也燒上去。

▲獨自來認屍的陳姓男子。（圖／記者洪靖宜攝）

他提及，69歲的爸爸及62歲的媽媽，兩人都行動不便，媽媽因開過刀行動困難，爸爸也因受過傷走路不方便，因此他決定跟爸媽一起住，方便照顧，妹妹因在外地工作，也不在家。

陳先生表示，一切等採證結束再說，他也認為「所有人覺得不可能是意外，不可能突然火燒那麼大」，希望趕緊釐清起火原因，還給家屬一個交代。

這場火警高雄市消防局合計出動139車377人，現場為13樓建築物，燃燒樓層1到5樓，燃燒面積約4800平方公尺，14日4時39分火勢控制，7時17分火勢撲滅，現場共救出民眾40人及疏散約10人，其中41人受傷送醫，含1消防人員，及46人死亡，19時22分搜索後確認現場無新增傷亡。