火燒城中城46死41輕重傷　高雄消防局長曝「5致命關鍵」來不及逃

記者董美琪／綜合報導

高雄「城中城」住商混合大樓14日凌晨大火，已造成46死、41輕重傷。高雄市消防局長李清秀表示，主要有5項致命關鍵造成，包括火災發生時間凌晨，住戶已熟睡、長輩老弱多、低樓層以玻璃帷幕為主、樓梯間堆滿雜物、建材裝潢不符合消防標準。

▲城中城大火。（圖／記者洪靖宜攝）



警消初判起火點在1樓，火勢從1到6樓往上延燒，7樓以上多是被濃煙灌進造成。不過也有附近居民表示，大火發生在凌晨，大樓格局複雜，裡面有不少行動不便的老弱民眾。

本次罹難者平均年齡62歲，多為濃煙嗆傷致死，消防局長李清秀表示，有5項致命關鍵：

1.火警發生在凌晨2點多，大樓住戶熟睡來不及逃生。

2.住戶多是弱勢長輩，火警發生時逃生能力較差。

3.一到六樓原為商業用，以玻璃帷幕為建材，以致燃燒更快，火勢迅速竄升至高樓。

4.大樓是住商混合，自91年後商業部分沒有再使用，因此未申報公安。裡面的堆置物、建材裝潢以及玻璃帷幕與挑高，不符防焰和消防標準，火場宛如火爐。

5.樓梯間堆滿雜物，逃生不易。

▲高雄城中城大火調查發現一樓有「燒焦香爐」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲城中城惡火奪46命，家屬趕赴殯儀館認屍 。（圖／記者陳以昇攝）