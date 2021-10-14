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KUSO傳聖火拿好禮！網友搬磨豆機、雞毛撢子　全國運動會16日開幕

▲▼新北市教育局邀請三芝幼兒園學童以三芝筊白筍做為聖火展現創意。（圖／新北市政府提供）

▲新北市教育局邀請三芝幼兒園學童以三芝筊白筍做為聖火展現創意。（圖／新北市政府提供）

記者黃巈禾／新北報導

2021年全國運動會由新北市作東，16日於新北市新莊體育館開幕。「我的新北市」臉書粉絲專頁特別舉辦「人人都是火炬手 我揪您一起加油」的網路活動，邀請大家發揮創意，找出身邊長得像火炬的物品或設施，或與全運會相關輸出物合影，上傳照片就可參加活動抽好禮，13日活動一上線，網友踴躍上傳照片大秀創意。

新北市新聞局表示，活動一於「我的新北市」臉書粉專上線，就吸引不少民眾參與，不約而同找出家中外觀像火炬的物品，響應活動。有網友高舉磨豆機、雞毛撢子、糖果花束、杯子模擬手拿火炬的姿態，還有民眾拿起手持電風扇擺出雷同姿勢，模樣可愛。最受網友青睞的模擬物品就屬甜筒冰淇淋，還引來逗趣留言「這活動默默造成了冰淇淋熱賣」。

▲▼侯友宜市長舉起冰淇淋聖火響應活動。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜市長舉起冰淇淋聖火響應活動。（圖／新北市政府提供）

此外，新北市各局處小編也卯起來應援比創意，如捷運局上傳安坑輕軌安心橋橋塔照片，像極了聳立在新店溪畔的巨型聖火；還有幼兒園學童拿出三芝時令盛產-茭白筍做為火炬，讓不少網友直呼卡哇伊；地政局以土地界標後製火焰也十分逼真。還引出市長侯友宜本尊在留言區，上傳和自由女神傳遞聖火的模擬照，以創意力挺全運會！

新北市新聞局長張愛晶表示，全國運動會是新北市睽違18年再度舉辦的運動盛事，希望延續東京奧運帶來的感動，如射箭選手湯智鈞在奧運力退南韓神射手、跆拳道選手羅嘉翎首登奧運就創下最年輕的奪牌紀錄，及舉重選手陳玟卉克服低潮初征奧運就奪牌等，這些激勵人心的運動賽事，也即將在全國運動會熱血登場。因此，希望透過有趣的網路活動串聯，為運動選手們喝采與加油！目前網路活動還在進行，歡迎各縣市民眾一起來，繼續發揮創意，為選手加油。

▲▼因應全國運動會，新北市政府舉辦抽獎活動，找出身邊長得像火炬的物品或設施，或與全運會相關輸出物合影，上傳照片就可參加活動抽好禮。（圖／翻攝自Facebook／我的新北市政府）

▲找出身邊長得像火炬的物品或設施，或與全運會相關輸出物合影，上傳照片就可參加活動抽好禮。（圖／翻攝自Facebook／我的新北市政府）

「人人都是火炬手，我揪您一起加油」網路活動即日起至15日晚間11時59分止，在「我的新北市」臉書粉專上傳照片就有機會獲得全運會專屬設計好禮，包含：國際知名設計師設計的新北代表隊選手服、全運會專屬禮盒(新北好茶與茶山房手工皂組合)及青春山海線禮盒等，歡迎大家把握時間踴躍參加。

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