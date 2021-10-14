嘉義啃老逆女砍母嚷「給妳死」　媽媽噴血求饒　PO文向外界求救

▲遭逆女砍！媽媽「肚子被刺」浴血奔逃求救。（圖／記者翁伊森攝）



圖文／鏡週刊

去年11月嘉義一名黃姓女子持水果刀砍殺母親，過程中，母親不斷向女兒說「我錯了」，但女兒完全聽不進去，嘴裡還嚷嚷「要給她死」，從後方追砍，因此被判刑1年10個月。對此，黃女的母親楊姓婦人昨（14日）在臉書以「無助媽媽的心痛發文」主題發文，她提到女兒覺得刑責太重，想爭取無罪釋放，她擔憂地表示，如果被輕判「女兒再放出來危害到其他人怎麼辦？」

這起案件發生於去年11月11日晚間，本月14日晚間楊婦在臉書還原當天的狀況，以及訴說她內心的擔憂，她透露女兒黃女因為不想工作，沒收入買房而整天抑鬱，且長期服用憂鬱症的藥物也一段時間，而去年8月30日深夜竟在租屋處鬧自殺，楊婦接到警方的來電，馬上把女兒接過來，照顧對方生活上一切的起居和大小事，但女兒卻天天躲在房裡玩手機、玩電腦，絲毫沒有要振作的意思。

楊婦表示，到了案發當晚，她進到女兒黃女的房間，準備收對方的3C產品，但女兒不願交出平板，兩人便發生爭執，當時她坐在女兒的床上，女兒突然從包包拿出一把水果刀，往她的腹部刺了一刀，她痛到摀住傷口，不斷哀求女兒「媽媽錯了…媽媽不該唸妳，妳可以幫媽媽打電話給爸爸嗎？再幫媽媽叫救護車嗎？」但情緒失控的女兒一句話都聽不進去，接著往她的背部和脖子砍去，嘴裡還嚷嚷「要讓妳死」，最後她逃回房間上鎖，通知小女兒、楊姓丈夫來救援才逃過一劫。

事後警察詢問黃女為何不報警，黃女回應「你看我房間都沒有血，我並不知道我媽受傷的很嚴重」，一旁的楊婦聽到無比心痛。之後楊婦在加護病房住一個禮拜，住院半個多月，出院後也花了很多時間復健，她痛心地說「不只身體痛、心更痛，因為她（女兒）沒有一句慰問」，並想到當時哀求女兒的情景，不管怎麼求饒卻都不肯放過她，真的很痛心。

楊婦透露，在審理期間並沒有幫女兒請律師，但有請法扶辯護，女兒一直想要脫罪，並以精神狀況有問題為由。但楊婦提到，本來是殺人未遂案，一庭審理時只以一般傷害罪結案，輕判1年10個月，現在女兒繼續上訴高等法院，想藉有病爭取無罪釋放，讓她心力交瘁，她原本想讓女兒接受應有判決，但事實卻不是如此，女兒覺得刑責太重，想爭取無罪釋放。

楊婦難過地表示，女兒根本沒有反省，一昧地怪罪從小就對她管教不當，才導致她罹患憂鬱症，還故意不讓她吃藥。楊婦大嘆「如果第二審再判得更輕，我很怕她出來再繼續傷害我或其他兄弟姊妹」，最後，她強調只想讓女兒得到應有的判決，好好地反省，「如果我大女兒再放出來危害到其他人怎麼辦…」

楊婦的小女兒也在貼文末補充，「我媽媽從小就不會溺愛我們…我都是要自己打工賺錢，打工的學費也是就學貸款來的…所以真的沒媽媽太寵我們的問題…，我姐姐從小就會跟別人比較，覺得別人家的家庭比較富裕，都可以不用工作，家人都為了她心力交瘁…。」

網友看完楊婦的貼文，紛紛留言表示，「懷胎10月生出來，半夜餵奶換尿布，這麼辛苦養大的孩子卻變成這樣，真的很難過」「好可怕，萬一在路上亂砍人怎辦，司法真的已死」「放她出去自生自滅吧，妳已仁至義盡」。

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