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16人受困海蝕洞「是賓士害的」？800萬名車慘變廢鐵…海岸現況曝

▲受困海蝕洞的賓士大G在海浪連日拍打下變得殘破不堪，其他多台車輛也都變成廢鐵。（圖／東森新聞）

▲受困海蝕洞的賓士大G在海浪連日拍打下變得殘破不堪，其他多台車輛也都變成廢鐵。（圖／東森新聞，下同）

記者閔文昱／綜合報導

宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘海蝕洞10日晚間11時許傳出16名遊客受困，經過一夜救援後，16位民眾由空勤直升機以吊掛方式救出，事後否認是要去露營，表示自己是被一輛賓士車給擋住，才會無法離開。有民眾今（14日）前往神秘海灘，發現該輛百萬賓士大G已被海浪拍打到嚴重毀損，附近還有許多落海吉普車，也全都變成廢鐵。

一開始16名遊客傳出是要到海蝕洞露營，但獲救的受困者表示，事實並非如此，他們於10日沿著南方澳開到海蝕洞附近，而之後下午要離開時，又遇到一輛賓士車受困沙灘，卡在礁石動彈不得，而賓士車主當時也說要找人來拖吊，之後卻一直不見蹤影，當時又遇上漲潮，他們基於安全考量，才會將人車又退回海蝕洞。

▲受困海蝕洞的賓士大G在海浪連日拍打下變得殘破不堪，其他多台車輛也都變成廢鐵。（圖／東森新聞）

受困者11日已由空勤直升機分兩批全數救出。有民眾今天趁著風浪趨緩，重返神秘沙灘，發現賓士大G被沖到2公里外的距離，車體嚴重變形，另外還有鈴木Jimny、豐田皮卡車及一輛不知名吉普車和機車的殘骸，全都已變成廢鐵，估計都是當天受困車輛，而16名遊客所停的3輛車，更有2輛已經不知去向。

對此，其中一輛受困吉普車的車主透露，當天賓士大G和其他車輛都與受困的16名遊客有段距離，不可能阻擋他們離開，懷疑對方本來就有露營打算。不過一名報案的呂先生向《東森新媒體ETtoday》表示，受困遊客在10日下午3點就已經在「吉普車群組」傳訊息求救，等到他驅車前往救援時，16人受困位置因無法到達，他才通報海巡人員。

▲受困海蝕洞的賓士大G在海浪連日拍打下變得殘破不堪，其他多台車輛也都變成廢鐵。（圖／東森新聞）

據悉，賓士大G身價500多萬到890萬元不等，自1979年問世後，一直是品牌最硬派的存在，即使歷經幾次改款，野性十足的硬派外表、以及強悍的越野性能，都沒有因為時光流逝而走味，是不少越野車系愛好者的心中首選。

▲受困海蝕洞的賓士大G在海浪連日拍打下變得殘破不堪，其他多台車輛也都變成廢鐵。（圖／東森新聞） 

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