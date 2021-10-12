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台南市水利局首獲廉政界奧斯卡　透明晶質獎特優肯定

▲台南市水利局2021年代表台南市政府參加法務部廉政署「透明晶質獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市水利局2021年代表台南市政府參加法務部廉政署「透明晶質獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市水利局2021年代表台南市政府參加法務部廉政署「透明晶質獎」，自全國17個參賽機關脫穎而出，且為市府3年來第一次獲得透明晶質獎特優之肯定。

市長黃偉哲表示，市府推動市政向來以「清廉效率、公開透明」為基礎，公務員做得更好，市民才能過得更好，水利局持續透過各項風險預防內控及資訊透明公開機制，充分展現機關業務結合與落實廉政之成效。

▲台南市水利局2021年代表台南市政府參加法務部廉政署「透明晶質獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法務部廉政署「透明晶質獎」是源自於聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查會議結論性意見，建議政府制定一套「對公共機構進行廉潔評估機制的激勵措施」，因此，從2019年開始委託台灣透明組織協會，以國家級獎項及廉政署推動之廉政評鑑「評分衡量基準」為基礎，規劃設計「透明晶質獎」評獎制度，目的係激勵機關自主檢視廉政措施，彰顯首長與同仁對廉政治理的承諾，提出實踐廉政治理的各種亮點，並藉由外部第三方公正參與評審來肯定成果與效益，進而獲得民眾對機關廉能透明的信賴。

市長黃偉哲表示，廉能是永續政府的根本，藉由透明晶質獎的實地訪評，可讓整體市府的廉政機制、運作得更有效率，讓作業公開透明化，藉以建構優質安全的公務環境，讓機關員工勇於任事。本次參加「透明晶質獎」，經透明組織協會評比榮獲特優，代表本府水利局「水利民生 涓滴歸公」的各項透明措施，業獲得國際性肯定，本府亦將持續努力成為標竿、賡續自我精進廉政效能及影響力，期以鼓舞各機關首長及同仁更重視廉政工作，實現該獎項「激勵、承諾、實踐、參與、信賴」的五大目標理念，讓民眾更信賴政府廉能施政的成效。

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