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陳柏惟涉賭爭議延燒　刪Q總部：將告發「偽證」罪

▲▼立法院臨時會 陳柏惟進議場丟棒球。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳柏惟進議場丟棒球。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣基進立委陳柏惟曾在2011年涉入「皇冠皇宮娛樂城」賭博案，高雄地院的判決書中記載，陳以證人身分證稱當天「玩賓果星球電子遊戲機檯」，不過陳事後解釋去玩格鬥遊戲「快打旋風」，非賭博性電玩。刪Q總部今提出「偽證」質疑，並宣布將以郵寄方式，具狀向台中地檢署告發。

刪Q總部表示，將告發陳柏惟疑似偽證，原因在於2011年6月在皇冠皇宮娛樂城一案中被警方帶回製作筆錄，筆錄中陳柏惟以證人身分證稱「查獲當天是把玩賓果星球電子遊戲機檯，先開分再押分把玩，連線就得分，比例為1：3，即1000元可換3000分，當日已經輸1000元」。

刪Q總部指出，但陳柏惟今年10月7日受訪時，澄清當時是打格鬥遊戲「快打旋風」，質疑陳柏惟涉犯偽證罪，因為若陳陳柏惟在媒體及臉書的回應是真實，那麼當年的證詞就有偽證罪的嫌疑，因此向台中地檢署，已郵寄具名告發。

此外，針對陳柏惟要在選區「苦行」100小時，刪Q總部表示，陳柏惟應該要回歸本職，在最後的這些時間希望他能好好地待在立法院，把先前沒做的事完成、兌現先前答應選民的承諾。

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