　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免危機襲來！陳柏惟明起100小時徒步繞選區反惡罷

▲陳柏惟。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳柏惟明起展開100小時政治苦行之旅。（資料照／記者白珈陽翻攝）

記者陳家祥／台北報導

基進黨立委陳柏惟罷免案將在23日登場。面對罷免的壓力，陳柏惟13日起將出發展開100小時民主最後一哩路「苦行」，訴求反惡罷挺過危機。陳柏惟受訪強調，罷免案第一天就知道這是不可避的一戰，雖然是主流民意，但不是主流勢力，呼籲支持者投下不同意票。

陳柏惟表示，明天將展開在台中第二選區100小時的步行，想要放慢腳步，在已經走過無數次的大街小巷，用腳一步一步走完。明天起點會是烏日服務處，烏日是台中南北往來必經的地方，也是高鐵所在地，也是設立第一個服務處的地方。

陳柏惟說，從這裡開始，我們要回想到2019年來到台中參選；要回憶2年多來，在台中所有民眾，願意給台灣基進、陳柏惟一個機會，改變、創新、深化民主，「在罷免案的最後10天，我們要在選區完成一次走遍所有道路的民主深化、民主最後一哩路。」

「我們一直都呼籲支持者投下不同意票。」陳柏惟說，從罷免案發生的第一天就不覺得有冷戰空間，只是基進黨沒有傳統大黨的組織能力或是看板宣傳、媒體能力，所以只能集中火力在最後幾個禮拜。

陳柏惟表示，這陣子接到很多人想來幫忙，但我沒有人手可以做組織或動員，民眾選我們是希望我們把立委工作做好，在上禮拜之前，所以有人都是在各自的區域做選民服務、陳情請託，現在剩下2周，我們把部隊集合起來，包含台灣基進黨、北中南志工，才讓大家覺得是熱戰，「但從第一天開始，我們就知道這是不可避的一戰，都已經打到我身上，指名道姓說我是不適任立委，我還要冷戰，這不太合理」。

陳柏惟強調，從第一天開始就是熱戰，我們雖然是主流民意、堅定台灣立場、守護台灣價值，但我們不是主流勢力，所以我們的動作跟行為，看起來好像沒有特別大，那不是我們的錯，我們只是一個3％的政黨、1席的立委，我們已經所有人在這裡面對反惡罷的活動。

►一家五口住「蘭城晶英酒店」才8499元！

ET快訊
國旅券中籤簡訊發送了！　「6組號碼」幸運兒週五領券
快訊／王品開第一槍！　旗下品牌全面漲價
快訊／1000元「i原券」抽籤出爐！　身分證末碼「有2組」
「扯髮半套女」技術好每天吸超過10人！價碼曝光
口罩戴太久！一脫驚見「滿臉豆花」　醫4點提醒
8層樓高空彈跳「繩索掉了」！她墜地慘死　跳前告白變訣別
蘇貞昌怒嗆「不會像妳這麼不要臉」　鄭麗文爆走衝備詢台要求道歉
加碼券選4種「中籤率才高」？　網見國旅券抽法後悔：全選最賺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文怒轟謝志偉不適任　吳釗燮連回：他表現非常優異

快訊／1000元「i原券」首波幸運兒出爐　身分證末2碼64、85

國防管理學院學生吸毒遭逮　邱國正：開除學籍並依法處理

若遭罷免將去高雄市府當官？　陳柏惟譏新北議員：自己想去吧

轟謝志偉史上最無恥渣男　黃子哲：有骨氣就把中華民國俸祿吐出來

馬英九指控蔡英文違憲　民進黨反問：您任內難道統治過中國？

蘇貞昌怒嗆「不會像妳這麼不要臉」　鄭麗文爆走衝備詢台要求道歉

罷免危機襲來！陳柏惟明起100小時徒步繞選區反惡罷

國防大學主動逮到學生涉嫌吸毒！　軍方大怒啟動擴大篩檢

開箱朱立倫親送iPhone13 Pro　徐巧芯：用這手機給國民黨五星評價

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》下跪求婚「我相信你」　見藍葦華考慮超久…拖住他腿：快答應

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

第12輪開放3款國際疫苗！　預計「全年齡層」打得到

鄭麗文怒轟謝志偉不適任　吳釗燮連回：他表現非常優異

快訊／1000元「i原券」首波幸運兒出爐　身分證末2碼64、85

國防管理學院學生吸毒遭逮　邱國正：開除學籍並依法處理

若遭罷免將去高雄市府當官？　陳柏惟譏新北議員：自己想去吧

轟謝志偉史上最無恥渣男　黃子哲：有骨氣就把中華民國俸祿吐出來

馬英九指控蔡英文違憲　民進黨反問：您任內難道統治過中國？

蘇貞昌怒嗆「不會像妳這麼不要臉」　鄭麗文爆走衝備詢台要求道歉

罷免危機襲來！陳柏惟明起100小時徒步繞選區反惡罷

國防大學主動逮到學生涉嫌吸毒！　軍方大怒啟動擴大篩檢

開箱朱立倫親送iPhone13 Pro　徐巧芯：用這手機給國民黨五星評價

男大生想買二手車通勤！友卻狂勸「汽車是負資產」　網秒破盲點

南韓推真人版《魷魚遊戲》！男、女險惡環境活10天　贏家奪1億元

中華羽協「羽球基層獎助計畫」　全台20所學校獲贈2000打訓練球

五倍券丟洗衣機「慘碎成雪花」　1988回應了：3種情況有得救

南科熱度持續延燒　安定第1高樓開價直逼3字頭

2035 E-Mobility Taiwan 10月20日登場　開拓智慧移動新商機

月相機械女錶好看又好搭　浪琴優雅或俐落風任選　

國旅券中籤簡訊5點發送！「6組號碼」幸運兒週五領券　下月起爽花千元

嘉義新亮點！50元暢玩7大遊樂設施　茶香中體驗草皮迷宮+卡丁賽車

台中男與母爭吵後帶子女揚言尋短　颱風天學甲警緊急救援

政治熱門新聞

快訊／簡訊實聯每則成本0.1元？高虹安戰陳耀祥　蘇貞昌出聲緩頰

蘇貞昌嗆「不像妳不要臉」　藍委要求道歉

預測新任北市長！吳子嘉喊他當選沒問題

快訊／1000元「i原券」首波幸運兒出爐　身分證末2碼64、85

快訊／全國警戒何時降一級？　陳時中漏口風「相關指標討論中」

國防大學主動逮到學生涉嫌吸毒！　軍方大怒啟動擴大篩檢

新北本週開打3種疫苗　一張圖看接種時間

僅1.77％中籤率！大稻埕煙火逾8.4萬人搶登記

陳時中曝下個月展開更大接種計畫　第二劑覆蓋率盡量在年底達6成

LIVE／新北汐止女確診「感染源未明」　侯友宜最新說明

快訊／內湖幼稚園師確診「住在汐止」　侯友宜：感染源不明

蔡英文下台中挺陳柏惟？　民進黨回應了　　

快訊／情趣用品店可用「好食券」？　王美花認疏漏

日議員全中文121字挺陳柏惟　網感動

更多熱門

相關新聞

罷免丟立委後去高雄謀職？陳柏惟痛斥選舉造謠

罷免丟立委後去高雄謀職？陳柏惟痛斥選舉造謠

基進黨立委陳柏惟罷免案將在23日登場，為了力捍立委寶座，陳柏惟將在13日開始進行100小時的民主之路苦行。新北市議員林金結爆料，高雄市長陳其邁已經幫陳柏惟準備好後路，陳柏惟今駁斥，「我沒有這個打算，高雄市政府也沒有跟我聯絡」。

快訊／陳柏惟苦行100小時　刪Q噓爆：回立法院工作！

快訊／陳柏惟苦行100小時　刪Q噓爆：回立法院工作！

爆陳柏惟被罷免「高雄有留位」　陳其邁怒了

爆陳柏惟被罷免「高雄有留位」　陳其邁怒了

投票倒數陳柏惟改變戰術「選擇示弱」　黃暐瀚預言罷免案難過

投票倒數陳柏惟改變戰術「選擇示弱」　黃暐瀚預言罷免案難過

泛綠立委、議員表態挺陳柏惟　黃暐瀚：可能造成反效果

泛綠立委、議員表態挺陳柏惟　黃暐瀚：可能造成反效果

關鍵字：

陳柏惟立院

讀者迴響

熱門新聞

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

阿部瑪利亞車內密會《木曜》陳百祥

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

美麗妄娜解襯衫「炸F級巨球」　狂戳收百萬

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

秋意濃！低溫探16度　「最明顯涼空氣」報到時間曝

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面