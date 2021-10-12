罷免危機襲來！陳柏惟明起100小時徒步繞選區反惡罷

▲陳柏惟明起展開100小時政治苦行之旅。（資料照／記者白珈陽翻攝）



記者陳家祥／台北報導

基進黨立委陳柏惟罷免案將在23日登場。面對罷免的壓力，陳柏惟13日起將出發展開100小時民主最後一哩路「苦行」，訴求反惡罷挺過危機。陳柏惟受訪強調，罷免案第一天就知道這是不可避的一戰，雖然是主流民意，但不是主流勢力，呼籲支持者投下不同意票。

陳柏惟表示，明天將展開在台中第二選區100小時的步行，想要放慢腳步，在已經走過無數次的大街小巷，用腳一步一步走完。明天起點會是烏日服務處，烏日是台中南北往來必經的地方，也是高鐵所在地，也是設立第一個服務處的地方。

陳柏惟說，從這裡開始，我們要回想到2019年來到台中參選；要回憶2年多來，在台中所有民眾，願意給台灣基進、陳柏惟一個機會，改變、創新、深化民主，「在罷免案的最後10天，我們要在選區完成一次走遍所有道路的民主深化、民主最後一哩路。」

「我們一直都呼籲支持者投下不同意票。」陳柏惟說，從罷免案發生的第一天就不覺得有冷戰空間，只是基進黨沒有傳統大黨的組織能力或是看板宣傳、媒體能力，所以只能集中火力在最後幾個禮拜。

陳柏惟表示，這陣子接到很多人想來幫忙，但我沒有人手可以做組織或動員，民眾選我們是希望我們把立委工作做好，在上禮拜之前，所以有人都是在各自的區域做選民服務、陳情請託，現在剩下2周，我們把部隊集合起來，包含台灣基進黨、北中南志工，才讓大家覺得是熱戰，「但從第一天開始，我們就知道這是不可避的一戰，都已經打到我身上，指名道姓說我是不適任立委，我還要冷戰，這不太合理」。

陳柏惟強調，從第一天開始就是熱戰，我們雖然是主流民意、堅定台灣立場、守護台灣價值，但我們不是主流勢力，所以我們的動作跟行為，看起來好像沒有特別大，那不是我們的錯，我們只是一個3％的政黨、1席的立委，我們已經所有人在這裡面對反惡罷的活動。