應召妹控警抓髮拖行「爸媽都沒打過我」　他否認…被記過調職

▲黃員被潘女的行為激怒後，掐著潘女去做筆錄，但兩人卻一起摔倒。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名潘姓應召女子因涉嫌性交易被查獲，不滿2個月內被警方取締2次，認為對方蓄意為之，氣得直接在警局摔證物發脾氣。黃姓巡佐被潘女的行為激怒，雙方爆發肢體衝突，遭潘女指控執法過當，事後黃員被記過並調整轄區。

潘女上月30日在建國三路某出租套房中進行性交易，被接獲通報的三民一分局長明街派出所員警當場查獲；潘女當場認罪，帶回派出所內製作筆錄，但她不滿連續兩個月都被員警取締，氣得將桌上的證物摔在地上，黃員見狀出手掐住潘女的頸部制止，將她帶去製作筆錄。

期間，潘女重心不穩，與黃員一起摔倒，起身竟揮拳毆打另名員警，並到醫院驗傷，控訴員警扯髮拖行、執法過當，害她身上出現瘀青，強調父母從未打過她，如今卻被警察動粗，非常委屈。對此，黃員否認要對潘女動粗，澄清當時潘女穿著高跟鞋，是重心不穩才會摔倒，也反控對方襲警。

三民一分局調查後表示，警方坦承黃員被潘女的不當言行挑釁，激怒後的動作確有過失，因此對黃員處以記過並調整服務地區；另外，當晚的值班所長、在場員警各記申誡一支，潘女則被依違反社會秩序維護法妨害風俗裁罰。

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