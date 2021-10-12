驚悚！機械停車位突下降壓車「扭曲變形」　女駕駛嚇到軟腿

記者白珈陽／台中報導

家住台中市西屯區一處大樓的許姓女子，4年內歷經2次機械停車位驚魂！2017年間疑升降設備故障，導致車子懸空45度角卡住，最後驚險脫困；今年9月13日，她欲將車移出車位時，隔壁機械車位竟直直降下，壓在她車身右側、造成嚴重車損，許女倉皇逃出造成全身多處挫傷。2次意外令許女花費30多萬修車費，事後她求償未果，認為隔壁車主、機械停車位公司互相推諉責任，憤而向媒體投訴。

▲隔壁機械停車位無預警降下，直接壓在許女車上，許女倉皇逃生。（圖／許女提供）

許女表示，第一次事發時間是在2017年10月22日，當時因升降設備故障，她要將車從1樓開進車道升降梯時，車身才進到前輪的後緣位置，升降電梯居然持續往下降，造成車子懸空45度角卡住在前輪後端，造成車損。當下她即刻火速下車，倉皇逃命，驚嚇到兩腿癱軟堪稱生死一瞬間。此後半年時間，每每要將車開進車道升降梯時，心中就會有莫大的恐懼陰影。

她說，第二次則在今年9月13日，當天她上午11時30分許取車時，在電梯裡巧遇同棟大樓的3樓陳男，抵達停車場後陳說可以讓她先駛離，正當她將車開出停車塔位時，陳男早已按下自身的機械車位並離開，走至他的車位旁等候。

她將車開出車位後，竟看見陳男的機械車位正在往下降，先後壓毀她車輛的右後照鏡、引擎蓋及刺破前擋風玻璃，導致車輛嚴重毀損，隨後她慌忙逃出車外，造成頸部、左肩和左手多處挫傷。此時，陳男機械車位也因無法及時按下停止鈕，致使車位變形。

▲陳男機械車位下降壓在許女車上，致使車位變形。（圖／許女提供）

事後她報警求助，也請機械車位維修公司派遣技師到場勘查，卻因此得知陳男停放的機械車位紅外線警示裝置，只有在起動和停止時發出聲音，無法偵測感應，而她自己的停車位兩處機械設備，也沒有連動安全裝置，意即若發現對方車位已在下降，但沒有馬上按停陳男車位的按鈕，也沒有辦法立即停止，相當危險。

▲▼許女車輛毀損嚴重。（圖／許女提供）

許女控訴，自上月13日事故發生至今已近一個月，但無論是陳男、機械停車位公司、大樓主委都在互相推諉責任，沒有人願意出來負責，車子維修費高達近20萬，她卻求償無門，不但為每天上下班通勤沒有交通工具來發愁，還因為身體因多處挫傷隱隱作痛而影響工作，「至今已發生了2次事故，難道要出人命才願意理賠嗎？」

陳男則抨擊「停車格的設計真的有問題！」因車輛前端的底部平板凸出了近60公分，且停車的區域和許小姐停車的區域紅外線沒有連動裝置也是一大缺失；機械停車位公司則認為，該起意外是人為操作疏失，與機械車位問題並無關聯。

台中市第一警分局表示，6日下午1時45分接獲西區樂群街有毀損案發生，立即派遣員警到場處理，經查許女 （49歲）表示於駕駛自小客車，欲從機械車位駛出時，遭陳男（49歲）因操作機械車位不當，其自小客車引擎蓋、擋風玻璃等毀損並受有輕傷，並向其提出毀損及傷害告訴。 全案本分局員警依規定受理報案，並依毀損及傷害罪嫌移請台中地檢署偵辦。

台中市政府都發局表示，經查該案管理人未依規定申請安全檢查取得使用許可證，已勒令停用，另函請設備管理人限期改善，屆期仍未取得使用許可證，將依違反建築法第77條之4第2項規定裁罰，處管理人3000元以上、15000元以下罰鍰，並勒令停止使用。

