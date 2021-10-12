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兩乳中間「長出第3粒」　她一擠狂冒超噁卡士達醬！噴汁影片曝

@drpimplepopper

Cyst Eye on your chest ##drpimplepopper ##SLMDskincare ##pimplepopper

Come & Get It - Selena Gomez

記者張寧倢／編譯

美國知名皮膚科醫師桑德拉•李（Sandra Lee）博士10日在個人經營的TikTok帳號@drpimplepopper上傳一段治療囊腫的影片，當她用手術剪割開腫塊後，立刻噴出黃色膿汁，接著她用雙手一擠，瞬間擠出條狀的黃色黏稠物。有網友看完表示，太像蛋塔裡的卡士達醬了。

▲▼美國知名皮膚科醫師桑德拉•李幫病患擠出囊腫裡的物質，卻被網友形容像是卡士達醬。（圖／翻攝自TikTok／@drpimplepopper）

▲美國知名皮膚科醫師桑德拉•李幫病患擠出囊腫裡的物質，卻被網友形容像是卡士達醬。（圖／翻攝自TikTok／@drpimplepopper，下同）

根據《每日星報》報導，藉由美國旅遊生活頻道（TLC）《戰痘醫師》（Dr. Pimple Popper）節目而走紅的桑德拉•李時常在TikTok手術影片。她10日po出的影片已累計近10萬次點閱、近6萬人按讚，影片中一名男病患的雙乳中央長出囊腫，就像是胸前的「第3粒」圓球，她先是將囊腫上方的皮膚切開，接著用手術剪刀劃破囊膜，立刻噴出淺黃色的膿液。

▲▼美國知名皮膚科醫師桑德拉•李幫病患擠出囊腫裡的物質，卻被網友形容像是卡士達醬。（圖／翻攝自TikTok／@drpimplepopper）

報導指出，桑德拉•李原本想取出整個囊腫，但她發現必須先擠出囊腫中的所有剩餘物質，於是她用手擠壓，下秒瞬間爆出條狀的黃色黏稠物，最後她將多餘的水分吸乾再切除囊袋，以防止復發。這段手術影片引來眾多網友留言，大部分的人都將乳黃色的條狀黏稠物形容成食物，其中一人表示，「它看起來太像卡士達醬了！」另外也有人舉出奶油、蛋塔、布丁、檸檬醬、馬鈴薯泥、蒜香抹醬等各種食物。

▲▼美國知名皮膚科醫師桑德拉•李幫病患擠出囊腫裡的物質，卻被網友形容像是卡士達醬。（圖／翻攝自TikTok／@drpimplepopper）

還有網友分享稱，「我哥哥也有過這種傷口，他們先用紗布填塞，直到傷口癒合」、「我很後悔看了這些影片」、「我知道我們已很努力地不要讓囊腫破裂，但看完之後，我很高興妳這樣做了」、「給我一片吐司吧」、「看完之後我竟然還能吃下義大利麵」。

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