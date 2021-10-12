留言感謝郭董卻被抓包是第九類　徐巧芯：事後才知道

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

疫苗意願登記系統7月起動時，國民黨議員徐巧芯曾說，自己並非第九、十類人員卻登錄成功，直言系統有問題。不過日前她在郭台銘的臉書上留言「謝謝郭董！已預約10/13打BNT！」，卻被抓包是以第九類身分預約疫苗。徐巧芯表示，自己事後才知道自己被分在第九類，所以「只好按照中央分類預約。」

政委唐鳳設計的疫苗預約平台7月初時開放金門、馬祖、澎湖三離島第九、第十類民眾，試行預約施打疫苗。徐巧芯日前在臉書發文指出，政委唐鳳的疫苗預約系統終於出來了，測試系統卻發現自己並非重大傷病也不夠年長的（非第九類、第十類），卻登錄成功，「我的資格不符合登記，卻能夠成功，有人符合資格卻無法登記，代表系統有問題。」

對此，徐巧芯表示，最一開始的1922預約系統上沒有寫分類，自己去年就醫紀錄只有一次感冒、一次牙醫，沒有慢性病，更無處方籤，無法理解為何可以登記首波第九、第十類疫苗意願接種，懷疑是不是系統有問題，為避免爭議，自己也在釐清之前取消了意願登記。

徐巧芯指出，後來唐鳳更改系統，可以直接在系統上看到分類，我被列在「第九類」，那看牙齒不可能，確定是因為感冒，「唐鳳1922系統修正，代表我之前的質疑有道理，不然幹嘛要改？」

徐巧芯說，後來發現很多年輕人也有類似狀況，感冒時有誘發支氣管發炎情形，領取相關藥物就被列為第九類。其實醫生說只是感冒，吃藥就會好，也不需要複診，後來也沒再以相關病症就醫，任何人都不會覺得自己這樣有什麼身體上的問題。

對於被質疑特權，徐巧芯表示，第九類的身分非自己能夠更改，只能照1922的分類按時預約，也就是這一梯次的BNT，若不按照政府的時程施打，等輪到我的年齡時一樣不能打，就會被排到更後面去，「所以我並非約殘劑，也沒有特權。」