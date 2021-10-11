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「我不是好命子」陳柏惟坦言犯過錯願改進　喊話鄉親反惡霸

▲陳柏惟。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳柏惟。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者黃巈禾／綜合報導

距離10月23日罷免投票剩12天，台灣基進立委陳柏惟11日向中二選區鄉親說聲「失禮」，讓鄉親被外縣市親友問陳柏惟怎麼了，影響鄉親生活。他坦言，「我不是好人家的好命子，在生活中斟酌開銷，努力地將手邊擁有的最大化。我有不少缺點，犯過錯，這些我從未否認，但我是願意用更大的努力來改進的好子。」

陳柏惟在臉書表示，誠心感謝所有批評，「你們的建議讓我反省，更加成熟成長，讓我成為更好的自己，去為大家做事服務。我也感謝所有不實的指控，這些抹黑攻擊更凸顯出，在此時此刻願意為我站出來的人們多麼珍貴、多麼溫暖，也讓我體悟各界對我的期盼有多深」。

陳柏惟提及，就任立委以來，鄉親的期許，從地方建設到捍衛台灣，他都全力去做，從來不敢偷懶，因為知道鄉親給的每一張票，都是對家鄉改變的渴望，以及對未來的想望。

陳柏惟指出，過去一年多走遍大街小巷，無論與鄉親同歡的節慶、地方的建設會勘、舉辦藝文活動講座、各類型公益活動，又或者是一個人獨自前往慰問家屬，或是與民眾討論陳情案件，深信一步一腳印的努力，大家會感受得到、會看在眼裡，即使開議期間每週都有質詢，也堅持質詢不請假，且當日來回選區，只想為鄉親在中央爭取之餘，能有更多時間傾聽陪伴鄉親的需要。

陳柏惟表示，這次的報復性罷免，與對立方的的資源落差，一望即知，「但鄉親的每一句加油、每一杯水、每一次的擁抱，都讓我有無比的勇氣，面對所有的挑戰」。

陳柏惟向鄉親喊話，「和我一起反對惡意的報復性罷免，讓我能夠完整做完四年立委任期，為鄉親服務，推動改變的機會，創造更多的可能。頭前茫霧坱埃，咱蹽溪過嶺！邀請大家，1023，站出來，反惡罷！」

陳柏惟強調，這是為了台灣的民主與未來，而不是因為要跟誰拚輸贏，「我也在此期盼，無論結果如何，我仍希望不同意見的兩端，我們終能坐下來，好好溝通彼此的歧見，一起為台灣的未來拼搏，因為這裡是我們無法取代的家！」

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