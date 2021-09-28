KTM越野車不見急報警　真相是被鄰居騎走...歸還留紙條仍觸法

記者張君豪／台北報導

台北市文山區有民眾27日透過臉書「木柵社團」反映機車遭不明人士騎走，警方當晚獲報後，轄區萬芳派出所警員前往查看，結果發現民眾心愛的KTM越野機車停放在萬安街、遭到鄰居江姓男子（40多歲）直接騎走，警方調查，江男騎鄰居機車外出時，未向被害車主告知，直到江男把車騎回原處才留下紙條，聲稱商借機車。

▲民眾停放在文山區萬安街一越野車遭鄰居江男騎乘外出，雖然事後江男有留下字條說明借車，但警方仍依違反社維法將他送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲民眾停放在文山區萬安街一越野車遭鄰居江男騎乘外出，雖然事後江男有留下字條說明借車，但警方仍依違反社維法將他送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

文山一警方指出，該輛KTM越野機車不需要鑰匙就能發動，這也是部分山地越野機車的特徵，車主與「不告而借」的江男，本是鄰居、相互認識，且江姓民眾返還機車時，有留下字條向被害人說明曾借車外出。

但警方說，這樣的行為仍可能觸犯社會秩序維護法第88條「未經他人許可，擅駛他人之車船者。」可以法裁罰3千元罰鍰，加上江姓男子歸還車輛寫下字條告知，警方認定並無觸犯其他刑法罪章，目前警方已經通知江男到案說明並將依違反社維法函送裁處。文山一警分局呼籲機車騎士，車體應加裝大鎖、防盜器，警方也將持續加強攔查可疑人車等作為維護治安。

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