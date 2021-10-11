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瘋電影／寶貝老闆：家大業大　修補親情一點都不難才怪

文／賴賴

▲▼寶貝老闆：家大業大。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

好看，這次透過重回童年的機會，再度拾回過去遺忘的初心，曾經把哥哥當作偶像崇拜的弟弟，長大後卻看不會賺錢的哥哥一文不值，曾經並肩作戰了兄弟，長大能力較強的弟弟，卻把哥哥當作礙手礙腳的對象，兄弟關係隨著社會價值而調整，所有的關係『愛』變得最不值錢，反而是滿滿的物質才能顯現愛的價值，電影流暢好看。

感覺這次的劇本觀眾設定在小學生，所以就劇情設計的環境在校園，而節奏明快故事單純，透過劇本看到小朋友也可以真的為自己做些什麼，而那些叛逆反抗則被合理化的鼓勵，而鼓勵這種反社會行為者，正是自以為天資過人的幼稚幼兒腦，這個裝大人的聰明壞小孩，利用自己的小聰明佯裝大人模樣，叛逆破壞並理直氣壯，鼓勵並操縱會兒童反社會的偏差行為，劇本有一定的深意，需要大人幫忙抽絲剝繭才能看到電影的真諦，很棒的劇本意涵。


片　　名：寶貝老闆：家大業大
英文片名：The Boss Baby: Family Business
類　　型：動畫、喜劇
上映日期：2021-10-08
片　　長：01時47分
導　　演：湯姆麥格拉斯(Tom McGrath)
演　　員：亞歷鮑德溫(Alec Baldwin) 、 傑夫高布倫(Jeff Goldblum) 、 詹姆斯馬斯登(James Marsden) 、 麗莎庫卓(Lisa Kudrow) 、 伊娃朗格莉雅(Eva Longoria)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球影業


劇情大綱

在夢工廠動畫入圍奧斯卡金像獎的賣座動畫片《寶貝老闆》續集電影《寶貝老闆：家大業大》一片中，天普頓兄弟－提姆（《X戰警》系列電影詹姆斯馬斯登 配音）和他的寶貝老闆小弟弟泰德（亞歷鮑德溫 配音）－早已長大成人並且漸行漸遠。提姆已經結婚生子，而且是一個家庭主夫，泰德則是一家避險基金公司的執行長。但是一個作風強勢、積極主動的全新寶貝老闆，即將把這對兄弟再湊在一起，並且啟發他們建立全新的家族事業。

提姆和他負責賺錢養家的老婆卡蘿（伊娃朗格利亞 配音），和他們超級聰明的七歲大女兒泰貝莎（《復仇者聯盟3：無限之戰》雅瑞安娜葛林布雷 配音），以及萌翻天的新生寶貝女嬰蒂娜（Netflix動畫喜劇影集《馬男波傑克》艾米塞德麗絲 配音）住在郊區。泰貝莎是A咖高級童年學習中心的資優生，她超崇拜她的泰德叔叔，更希望以後能跟他一樣當個霸氣老闆，但是提姆的內心卻仍然充滿過度活躍的童年想像力，而且擔心她會變成一個工作狂，反而會失去度過一個快樂童年的機會。

當小寶寶蒂娜透露她是－登登！－寶貝公司的頂尖特工，正在執行一場任務，目的是揭發泰貝莎就讀的學校，以及其神秘創辦人爾文阿姆斯壯（傑夫高布倫 配音）的黑暗內幕，這部續集電影就將以出乎意料的方式讓天普頓兄弟再度攜手合作，使得他們重新評估家庭的意義，並且發掘真正重要的事情。
麗莎庫卓與吉米金莫則再度為泰德和提姆的父母配音。

建立在第一部電影締造全球超過五億美元的亮眼票房成績之上，導演湯姆麥葛瑞斯再度執導《寶貝老闆：家大業大》這部續集電影，製片則是傑夫赫爾曼（《功夫熊貓3》）。

▲▼寶貝老闆：家大業大。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲女主外男主內的家庭和樂融融。

▲▼寶貝老闆：家大業大。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲大企業家的叔叔瞧不起在家沒賺錢的哥哥。

▲▼寶貝老闆：家大業大。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲領袖學園校長原來是個大壞蛋。

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瘋電影寶貝老闆：家大業大賴賴湯姆麥格拉斯導演

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