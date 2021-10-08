瘋電影／詭扯　追查老大的鑽石卻被見財起意的農民設計

文／賴賴

瘋言瘋語：

沒想到台灣也能端出這樣的作品，這部電影實在太好看又太好笑了，劇本對白幽默驚喜，導演敘事結構立體清晰，剪輯精準俐落，沒有碎場面，匹配剪接讓節奏更緊湊快速的將劇情推進，而驚喜的事件不斷發生，爆笑的場面讓觀眾忍不住優雅大笑出聲，這部喜劇實在太成功了，這片應該是近三年內最好看的台灣喜劇作品，娛樂價值高，且視覺鏡頭都很講究用心，大推。

今年金馬最佳新導演我押許富祥導演，這位導演原來正是女主角陳意涵的老公，不僅如此，這部電影的編劇除了導演還有林宇辰和歐力福，這部電影的劇本讓我們看到台灣電影未來的希望，而陳柏霖和劉冠廷黃尚禾三人的搭配，可謂是各司其職，豐富了這部片最重要的喜劇元素，一個粗暴、一個傻氣加上陳柏霖的沒用男主角擔當，就這樣架構了一百分鐘的爆笑作品，而其實配角也都非常襯職，沒有不到位的腳色，太精彩太好看太出色了，這樣的台灣電影不支持，要支持誰呢？

看完試片一直熱血沸騰到晚上，台灣電影有希望了，在這個末世紀的疫情時期，台灣電影危機太久了，這部電影絕對會大賣，不破梗不劇透，口罩要戴緊，不然會笑到噴口水。五顆星推薦，不輸韓國的奇幻故事，好看好好笑。



片 名：詭扯

英文片名：Treak or Trick

類 型：動作、喜劇

上映日期：2021-11-12

片 長：104分鐘

導 演：許富翔

演 員：陳柏霖(Bo-Lin Chen) 、 陳以文 、 劉冠廷 、 侯彥西 、 黃尚禾(Shang-Ho Huang) 、 林鶴軒 、 陳意涵(Ivy Chen)

國 家：台灣

語 言：國語、台語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

電影劇情描述黑警鋒哥（陳柏霖 飾）要在48小時內找回被兄弟小強（侯彥西 飾）黑吃黑的鑽石贓物，他循著手機訊號來到某村莊，卻怎麼也找不到對方。在詭異氣氛下，與徐伯（陳以文 飾）為首的村民，展開一連串心戰與鬥智，局面陷入混亂時，竟還有女鬼（陳意涵 飾）來搗亂，情節詭譎之餘又有許多突如其來的笑點貫穿全片。

▲新來的細漢的，他從小的志願的是當警察。

▲最危險的地方就是最安全的地方。

▲原來最原始最善良最純樸的鄉村，是最佳藏汙納垢處。

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