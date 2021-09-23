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健身房老闆偷吃女員工「把妳當小寶貝」　肉麻私訊被抓包下場曝

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲邱男外遇被正宮抓包。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

新北市健身事業邱姓負責人與王姓女員工偷情，正宮陳女在邱男手機終發現兩人外遇證據，甚至發現王女已經懷了邱男的小孩，因此憤而提告求償。新北地院法官判定邱、王兩人確實有不正常交往和通姦行為，侵害陳女配偶權，須賠償50萬元。

《自由時報》報導，陳女和邱男婚後育有1子，之後她在家中養胎、帶小孩，讓邱男專心經營健身事業，沒想到去年3月竟然在邱男手機中，發現他和王姓女員工外遇的對話紀錄，包括「我愛你」、「我把妳當小寶貝」等，甚至得知王女已經懷孕。

陳女提訴指出，她因此身心受創導致流產，甚至出現自殘和自盡等行為，但2次都被阻止；然而邱男一概不關心，搬去和王女住還提出離婚。

邱男辯稱和王女早就分手，也不曾同居過，陳女流產是因為年齡關係，與外遇刺激無關，此外也有關心陳女身心狀況，並非完全不理會；然而陳女不僅要求高額150萬元的賠償，還跑到健身房外直播、恐嚇，他只好同意和陳女離婚。

法官判定邱、王兩人有不正常往來、通姦行為，王女還因此懷孕，確實已侵害陳女配偶權，判賠50萬元；陳女主張因此流產、罹患憂鬱症等情況，則被認定證據不足。

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