　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重複擦掉重寫惡夢⋯心理師分析「書寫障礙」：能完成輸出最重要

▲▼寫作業,小孩。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲心理師坦承「學習障礙」主題最難詮釋，點破「不是態度、專注力」的問題。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者林育綾／綜合報導

心理師王意中演講超過2千場，坦承最難詮釋的主題就是「學習障礙」，更點破這並不是態度、專注力的問題，很多孩子智力也正常，然而長期被誤解、嘲笑，也背負著大人不合理的期待，讓他叮嚀「饒過孩子吧！」強調學習的輸入與輸出方式，真的沒有非得如何不可。

王意中近來受邀寶瓶文化撰寫《學習障礙》一書，提到學習障礙的根源，是神經心理功能異常，並不是智利、專注力、態度的問題，因此要學障孩子和大家一樣，是強人所難。而在他超過2千場次的演講經驗中，也坦承「最難以詮釋的，就是學習障礙。」也很容易在家庭與教學現場，被忽視與誤判。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小孩,寫作業,抓狂。（圖／CFP）

▲學障孩子「想做卻做不到」的學習困境時常被忽略，也容易被誤判。（示意圖，非當事人／CFP）

由於學障孩子「想做卻做不到」的學習困境時常被忽略，更因長期被誤解、嘲笑、背負著大人不合理的期待，即使努力表達自己的困難、委屈與挫折，依然不被重視。當孩子的訴求遭到漠視，笑容漸漸隨著達不到大人的要求而消失，取而代之的是情緒低落、焦慮，甚至轉為憤怒，或讓自己成為真正的搗蛋鬼，好分散大人的注意力。

他強調「學習的方式不是只有一種」，學障孩子的學習問題，也不能以「認真／不認真」的二分法判定。孩子需要的，不是「要專心、要努力」的提點，先理解，再接納，才能為孩子建立信心，應變出更有彈性且因材施教的教學與教養環境。

書中以淺顯易懂而寫實的故事案例，說明學障孩子的困境，其中舉例「書寫障礙」，不斷重複擦掉、重寫的惡夢，是許多學障孩子的困境。他表示，「書寫障礙」如同一種隱性障礙，旁人儘管知道他老是寫錯字，卻不容易發現真正的原因。

王意中說，「父母與老師，請別再夾擊孩子了。你無法想像，要讓有書寫障礙的孩子從腦中提取出文字，有多麼困難。他們不像其他孩子輕易便能寫出正確的字」。由於他們的難處是無法順利提取、順利輸出，許多錯誤便因此一而再、再而三地重複發生。

▲▼寫作業。（示意圖／CFP）

▲心理師建議，師長們可以「暫時不執著於書寫」。（示意圖／CFP）

他分享如何釐清書寫錯誤的細節，先試著找出孩子錯誤與正確的答題形式，再觀察他書寫輸出所呈現的狀況，到底是怎麼一回事。例如，是上下顛倒、左右相反、部首錯誤、多字、漏字，或是筆畫不對、筆順不對等。這些，都代表孩子在書寫上提取困難。

而讓孩子進行「仿寫」，觀察他在過程中是否一筆畫、一筆畫地，看一次、抄一次，照著描繪；另外再觀察換成默寫時，孩子是否就無法正確寫出來。「如果在仿寫的過程中，孩子會漏筆畫，默寫時的錯誤率也高，那麼責罵或其他的處罰方式是沒有作用的。」

王意中建議，師長們可以「暫時不執著於書寫」，讓孩子透過其他替代方式輸出，例如打字，或者口頭說出來，同時進一步觀察他回應的正確率是否比書寫高。先讓孩子有機會將他懂得的答案說出來。不急著馬上要求他正確地書寫與表達，而是以他「能夠順利完成輸出」為首要原則。

他也提醒家長，面對書寫障礙的孩子時，務必要再次提醒自己，「孩子不是不認真，也不是笨，而是在書寫輸出上，與其他同齡小孩比較實在不理想」。

▲▼心理師王意中出版《學習障礙》，坦承是在自己2千場演講中最難詮釋的主題。（圖／寶瓶文化）

▲心理師王意中出版《學習障礙》，坦承是在自己2千場演講中最難詮釋的主題。（圖／寶瓶文化）

►零廚藝照樣能裝賢慧！

ET快訊
快訊／國慶煙火太震撼！高雄男突倒地送醫
快訊／浮潛男失蹤3小時被找到　送醫搶救不治
LIVE／圓規颱風發布海警！氣象局最新說明　未來5天風雨一次
《賭俠II》「最強綠葉」過世！　美導悼：失去香港影壇傳奇
快訊／戴資穎揮拍點燃2萬發國慶煙火！　網狂刷：我高雄人我驕傲
快訊／男騎重機撞車噴飛　再撞路人身亡
LIVE／國慶焰火睽違20年在高雄！「四面環港」狂放2萬發美
米砂徵工讀！網一看是AV爭報名　「超失禮舉動」激怒她
快訊／蔡英文「兩岸主權互不隸屬」　國台辦最新回應！
「八點檔女神」罹怪病　轉行月入近百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／輕颱圓規逼近台灣　氣象局今晚8：30發布海上颱風警報

LIVE／輕颱圓規20：30發布海警！氣象局最新說明　未來5天風雨一次看

重複擦掉重寫惡夢⋯心理師分析「書寫障礙」：能完成輸出最重要

圓規颱風逼近　鄭明典：已準備好發布海警

國慶光雕今晚最終場！自由潛水「國旗女孩」加碼登上總統府

「頭城－坪林」時速僅35公里　明北返車潮湧現！國五恐塞12小時

劉德華曾出席雙十國慶「珍貴畫面曝」！　網爆淚：回不去了

《刈香傳藝．陣有藝思》華麗莊嚴　萬人感動讚聲

電機狼師逆轉！台大女學生道歉「性侵全假的」　學校：繼續調查

搶看國慶煙火！他排隊等check in　見人潮「炸滿大廳」傻眼了

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

Lulu穿貴族婚紗…爸爸：再兩年可以嫁！　受不了他耍帥吐槽「好像偏噁心耶ＸＤ」

23歲網美「熱油噴臉」半臉毀容…　 遭男友狠心拋棄！復健1年過程惹哭網

胡宇威「原先是要跟龍哥一起頒獎的」　全場低頭閉眼...為龍劭華默哀10秒

吳慷仁跺腳問邱澤「我有長腿又香香的嗎」　他神回「要不要摸摸你」..一次一格XDD

朋友喝醉死不回家！他拿玩具惡整 搖擺蟲鑽進胯下...驚醒3秒又出事

快訊／輕颱圓規逼近台灣　氣象局今晚8：30發布海上颱風警報

LIVE／輕颱圓規20：30發布海警！氣象局最新說明　未來5天風雨一次看

重複擦掉重寫惡夢⋯心理師分析「書寫障礙」：能完成輸出最重要

圓規颱風逼近　鄭明典：已準備好發布海警

國慶光雕今晚最終場！自由潛水「國旗女孩」加碼登上總統府

「頭城－坪林」時速僅35公里　明北返車潮湧現！國五恐塞12小時

劉德華曾出席雙十國慶「珍貴畫面曝」！　網爆淚：回不去了

《刈香傳藝．陣有藝思》華麗莊嚴　萬人感動讚聲

電機狼師逆轉！台大女學生道歉「性侵全假的」　學校：繼續調查

搶看國慶煙火！他排隊等check in　見人潮「炸滿大廳」傻眼了

大甲「毆打義交男」抓到了！　持鐵條打人原因曝

快訊／國慶焰火30分鐘還沒放完！　民眾「怕塞爆」先衝捷運站

快訊／國慶煙火太震撼！高雄男突倒地送醫　疑「極度恐慌」爆炸聲

陳鏞基被K頭沒問題　餅總：猛威爾北部涼爽舒服

快訊／輕颱圓規逼近台灣　氣象局今晚8：30發布海上颱風警報

快訊／核二進水口一人溺斃！浮潛男失蹤3小時被找到　送醫搶救不治

象魔力在房間練投　期待為兄弟帶來很多勝場

全聯驚見維力炸醬麵「湯麵版本」！他回家開箱嗨翻

學弟曾仁和中職初先發　餅總讚：卡特球投得很好

感人一幕！高野圭佑初登板幫羅傑斯拆彈　飆K擊掌慶祝

30年長草廢墟冒白煙居民毛毛的　里長驚見5個月孕婦過「原始生活」

生活熱門新聞

台大狼師案翻盤！女學生認了「性侵全假的」

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

吃到飽「1料理」絕對不拿！老饕秒認證：直接不吃

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

女客除毛前無套激戰！她見鬆垮流汁崩潰

傻眼！五倍券少1000　與店員拆封確認竟無法換

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

快查第11期有沒有你？疫苗預約平台今開放「資格查詢」

三颱共舞！圓規估今晚8時海警　強風豪雨帶曝光

一秒分辨台北人！「2特徵」天龍人認了

圓規颱風明雨勢最猛！　東台灣防「豪雨以上」降雨

台中上班族的BNT來了！盧秀燕宣布「加開5天快打站」

唐鳳踹共！五倍券官網「驚現一整排簡體」　鄉民驚呆

更多熱門

相關新聞

孩子「分離焦慮」家長反應是關鍵

孩子「分離焦慮」家長反應是關鍵

「你能不能不要再哭了？趕快進教室！太陽那麼大，你一直站在這裡很熱的。我們趕快進教室，放學時，媽媽就會來接你了。」不管瑪莉老師怎麼苦口婆心地勸說，小蓮依然一直在哭。「我要回家！我要回家！⋯⋯老師，我可以回家嗎？我媽媽什麼時候會來？我要找媽媽，我不要上學。我要回家⋯⋯」

每次都落單⋯專家3招對付「分組焦慮症」

每次都落單⋯專家3招對付「分組焦慮症」

屋內貼滿「靈符」！21歲女詭異死床上

屋內貼滿「靈符」！21歲女詭異死床上

腦麻女作家6歲遭棄　62歲終獲領養

腦麻女作家6歲遭棄　62歲終獲領養

補救教學因材施教　學習障礙生愛上學習

補救教學因材施教　學習障礙生愛上學習

關鍵字：

王意中學習障礙

讀者迴響

熱門新聞

台大狼師案翻盤！女學生認了「性侵全假的」

男演員慘死舞台！換佈景遭壓垮爆頭身亡

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

男偶像遭女友詐騙事業敗光　自殺未遂隱居13年

又是這習慣釀慘劇！24歲女整顆眼球廢了

吃到飽「1料理」絕對不拿！老饕秒認證：直接不吃

LINE用法改變超有感！鄉民認同炸：早該這樣

許維恩「送2條線驗孕棒」慶生王家梁！　疑有喜回應了

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

狗狗催吐嘔出「姐夫」女主人羞爆

每月被動收入8萬！他曝極簡生活：理財不需花太多時間

誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民狂推這2位

拿五倍券吃生日餐！女友卻「氣炸走人」　眾人揪1失誤

傳遭大陸全面封殺！羅志祥：不管怎麼嘴我還是會繼續

更多

最夯影音

更多
郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱

郁可唯《知否知否》現場「突被消音」　0停頓「繼續清唱」..蕭敬騰看傻幫接唱
邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

邱澤《當男人戀愛時》奪台北電影獎影帝　台上告白許瑋甯：感謝我的女主角

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

鄭家純屠龍直播點名網紅：噁男給我滾！　他氣炸喊告…曝「她4手法」霸凌帶風向

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

柯震東自嘲「不要大頭症」：會跌很大一跤！　台下安靜3秒才有反應...糗：笑這麼慢！

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

《俗女2》未婚夫vs新歡..嘉明選誰？　宋偉恩鬆口「能理解他」：我也會一樣

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面