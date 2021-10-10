重複擦掉重寫惡夢⋯心理師分析「書寫障礙」：能完成輸出最重要

▲心理師坦承「學習障礙」主題最難詮釋，點破「不是態度、專注力」的問題。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者林育綾／綜合報導

心理師王意中演講超過2千場，坦承最難詮釋的主題就是「學習障礙」，更點破這並不是態度、專注力的問題，很多孩子智力也正常，然而長期被誤解、嘲笑，也背負著大人不合理的期待，讓他叮嚀「饒過孩子吧！」強調學習的輸入與輸出方式，真的沒有非得如何不可。

王意中近來受邀寶瓶文化撰寫《學習障礙》一書，提到學習障礙的根源，是神經心理功能異常，並不是智利、專注力、態度的問題，因此要學障孩子和大家一樣，是強人所難。而在他超過2千場次的演講經驗中，也坦承「最難以詮釋的，就是學習障礙。」也很容易在家庭與教學現場，被忽視與誤判。

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▲學障孩子「想做卻做不到」的學習困境時常被忽略，也容易被誤判。（示意圖，非當事人／CFP）



由於學障孩子「想做卻做不到」的學習困境時常被忽略，更因長期被誤解、嘲笑、背負著大人不合理的期待，即使努力表達自己的困難、委屈與挫折，依然不被重視。當孩子的訴求遭到漠視，笑容漸漸隨著達不到大人的要求而消失，取而代之的是情緒低落、焦慮，甚至轉為憤怒，或讓自己成為真正的搗蛋鬼，好分散大人的注意力。

他強調「學習的方式不是只有一種」，學障孩子的學習問題，也不能以「認真／不認真」的二分法判定。孩子需要的，不是「要專心、要努力」的提點，先理解，再接納，才能為孩子建立信心，應變出更有彈性且因材施教的教學與教養環境。

書中以淺顯易懂而寫實的故事案例，說明學障孩子的困境，其中舉例「書寫障礙」，不斷重複擦掉、重寫的惡夢，是許多學障孩子的困境。他表示，「書寫障礙」如同一種隱性障礙，旁人儘管知道他老是寫錯字，卻不容易發現真正的原因。

王意中說，「父母與老師，請別再夾擊孩子了。你無法想像，要讓有書寫障礙的孩子從腦中提取出文字，有多麼困難。他們不像其他孩子輕易便能寫出正確的字」。由於他們的難處是無法順利提取、順利輸出，許多錯誤便因此一而再、再而三地重複發生。

▲心理師建議，師長們可以「暫時不執著於書寫」。（示意圖／CFP）

他分享如何釐清書寫錯誤的細節，先試著找出孩子錯誤與正確的答題形式，再觀察他書寫輸出所呈現的狀況，到底是怎麼一回事。例如，是上下顛倒、左右相反、部首錯誤、多字、漏字，或是筆畫不對、筆順不對等。這些，都代表孩子在書寫上提取困難。

而讓孩子進行「仿寫」，觀察他在過程中是否一筆畫、一筆畫地，看一次、抄一次，照著描繪；另外再觀察換成默寫時，孩子是否就無法正確寫出來。「如果在仿寫的過程中，孩子會漏筆畫，默寫時的錯誤率也高，那麼責罵或其他的處罰方式是沒有作用的。」

王意中建議，師長們可以「暫時不執著於書寫」，讓孩子透過其他替代方式輸出，例如打字，或者口頭說出來，同時進一步觀察他回應的正確率是否比書寫高。先讓孩子有機會將他懂得的答案說出來。不急著馬上要求他正確地書寫與表達，而是以他「能夠順利完成輸出」為首要原則。

他也提醒家長，面對書寫障礙的孩子時，務必要再次提醒自己，「孩子不是不認真，也不是笨，而是在書寫輸出上，與其他同齡小孩比較實在不理想」。

▲心理師王意中出版《學習障礙》，坦承是在自己2千場演講中最難詮釋的主題。（圖／寶瓶文化）