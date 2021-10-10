「雨馬」最後一晚現身總統府！燈光秀加碼噴煙　6場次時間表看這裡

▲「雨馬」現身總統府，燈光秀將於國慶日最後一晚演出。（圖／紙風車劇團提供）

記者林育綾／台北報導

為慶祝國慶，客委會與紙風車聯手打造的親子劇《雨馬》，其中高10米、長13米的藍色「雨馬」矗立在總統府前北廣場，吸引許多民眾目光，也帶來燈光秀表演，今（10）日晚間將是最後一晚，還將加碼搭配噴煙、擺頭、眨眼等表演，6場次每次約5-6分鐘，民眾拍照打卡上傳，還有機會將可愛小雨馬帶回家。

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▲「雨馬」現身總統府，燈光秀將於國慶日當天最後一晚演出。（圖／紙風車劇團提供）



「雨馬」矗立在總統府前北廣場，吸引來往人群的目光，可說是今年參與國慶典禮最「重量級」的貴賓，身披繁花與彩虹的色彩，象徵溫柔而堅定的力量，以及雨後的希望與和平，先前演出時，4層樓高的巨大「雨馬」噴煙又吐火，震撼全場觀眾，也有「萌」的一面，深受大人小孩喜愛。

▲▼小隻的雨馬也受到觀眾喜愛。（圖／紙風車劇團提供）

客家委員會與紙風車劇團期盼透過「雨馬」參與雙十國慶系列活動展演，致敬每位有著堅定信念，無懼任何挑戰的臺灣人，也希望將雨馬帶來的祝福獻給全世界的孩子。

▲▼「雨馬」現身總統府，燈光秀將於國慶日當天最後一晚演出。（圖／紙風車劇團提供）

「雨馬」此次在10月8日至10日現身總統府前北廣場，連續3天晚間上演燈光秀；而配合10日國慶，今日還將加碼搭配舞台區活動進行噴煙、擺頭、眨眼等表演。民眾若現場拍照上傳打卡至「紙風車劇團」臉書紛絲頁，就送精美小貼紙，還有機會抽中可愛的小雨馬，大小朋友可把握時間前往欣賞。

＊雨馬燈光秀時間：19:20、19:50、20:20 20:50、21:20、21:50 （共6場，每次約5-6分鐘）