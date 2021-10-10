女客除毛前無套啪啪啪！除毛師見洞口「鬆垮流汁」崩潰：是多急？

▲一名女客人疑似在除毛無套激戰，讓除毛師瞬間傻眼。（示意圖／記者田暐瑋攝）

網搜小組／閔文昱報導

台灣氣候溫暖潮濕，容易讓人感到不舒服，因此許多人會選擇幫私密處除毛。一名除毛師表示，有女客人疑似進行完無套性行為後來找她除毛，結果下體不僅鬆鬆垮垮，甚至還有不明液體「一直流出來」，讓她相當崩潰。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享與除毛師的對話截圖，只見這名除毛師崩潰抱怨，日前一名女客人疑似剛進行完無套性行為就來除毛，結果「洞口」都還是鬆的，還沒縮回去，而且還一直有液體從陰道流出來，讓她順間傻眼。

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▲除毛師的奇葩經歷，引發網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版、邱惠瑜臉書）

這名除毛師直言，很明顯客人就是剛進行完性行為，讓她不滿痛批，「是多急？」、「除完再打不行？」、「有差那2個小時？」讓友人聽完後，狂刷2排「哈哈哈」，笑到翻掉。

文章一曝光，奇葩的遭遇馬上引發網友熱烈討論，紛紛留言，「這個也太過了，感覺有東西會從洞裡跑出來」、「超明顯是剛打完的那種，哈哈哈」、「笑死⋯有味道」、「噁爆」、「也有可能是那邊發炎啊！嚴重一點的可能會流很多出來」、「職業傷害真的很驚人」、「大概就是處理完，覺得毛太雜呀！才改來處理毛呀」。

另外，也有網友分享類似案例，「職業傷害…讓我想起，曾經我幫客人全身做按摩，她的妹妹一直散發出衛生棉很久沒換的臭味…害我那天整天都沒食慾。」

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