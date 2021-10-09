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辣妹傳訊「感謝瓦斯工」話題秒變18禁　抬頭驚見他還守在家門口

▲▼外國網友艾蜜莉和瓦斯工傳訊息，卻發現對方一直守在自己家門口。（圖／翻攝TikTok@frecklesemx）

▲艾蜜莉和瓦斯工傳訊息到一半，發現對方其實一直守在自己家門口。（圖／翻攝TikTok@frecklesemx）

記者吳美依／綜合報導

外國女網友艾蜜莉（Emily）請瓦斯工來家裡維修，由於對方主動留下聯絡方式，因此她也決定傳訊息道謝。但是，2人才閒聊幾句，瓦斯工艾德（Ed）竟表示，女方的睡衣讓自己感到興奮，還在原地等候超過1小時，期待能夠再次進屋。

艾蜜莉傳訊息道謝後，艾德立刻回覆，「沒問題，不客氣。如果妳不介意，我想說妳真是太美了，我不懂妳怎麼還沒死會」。她語帶害羞地回應，「哈哈哈，你人真好，尤其我當時還穿著睡衣耶。」沒想到瓦斯工卻說，「哈哈，讓我好興奮。」

這時候，艾蜜莉偶然往窗外看，才發現瓦斯行的汽車還停在她家門口。艾德坐在駕駛座裡傳訊表示，那些讚美都是實話，「我這周末隨時待命，所以如果妳有什麼問題，只要喊一聲，我就會來了。我正坐在外面，等著下一份工作上門，隨時可以進屋，而不是彼此傳簡訊。」

《每日星報》報導，艾蜜莉將這段經歷分享至TikTok後，網友們紛紛表示，「我也是一名瓦斯工，但做夢也不會想這麼做，太不專業而且越界了」、「他讓我感覺很不舒服，更別提這個可憐的女孩了」。

據悉，艾德發現2人對話在網路上引發風波後，承認自己的言行舉止確實很嚇人，並且請求女方刪除影片。艾蜜莉原本打算照做，但稍後得知對方早有女友及小孩後，立刻改變主意。

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