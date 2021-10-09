制服小護士朝聖被拒　金錢豹致歉盼她再來「招待4人歡唱3hrs」

▲▼一名小護士下班後制服未脫興沖沖跑去金錢豹詢問消費方式，結果被請出門，總經理表達歉意願意招待3hrs。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄧木卿／台中報導

全台知名的金錢豹酒店前天下午6點起，轉型為自助式KTV營業，開放大眾預約歡唱，引發不少民眾互揪想一探內部是如何的金碧輝煌？一名從事護理師的江小姐久聞金錢豹盛名，7日剛下班連護士服都未換就去詢問消費方式，不料不到3分鐘就被保安人員以「要有預約才能進場」請了出來，令江女大感失望；金錢豹總經理周永欣事後得知，除表達歉意之外，強調如果江小姐能夠再度前來，願意「招待4人，歡唱3小時」。

受不了疫情衝擊，已有5個月沒收入的金錢豹酒店，為了生存配合中央規定，轉型為自助式KTV，引發社會熱烈討論，金錢豹創辦人袁昶平更是相當罕見的主動發出一封公開信，首次開放媒體入內參觀，以表示公司全力配合政府防疫政策。

消息一公布，就吸引不少平常望之莫及的消費者，想進去一窺堂奧的念頭，轉型開幕第一天，從事護理師工作的江小姐一下班，連護士服都未換就去詢問消費方式，她說自己不是台中人，但素聞金錢豹盛名，且以往消費相當高昂、一般民眾無法負荷，現在聽說金錢豹唱歌最便宜4人包廂一小時僅須1000元，所以來確認，若真可以，就算是進去拍照打卡朝聖也非常值得。

不料江小姐才進入大廳不到3分鐘，就被保安人員以沒有預約為由請出，令她大失所望，她說，其他服務人員都很客氣，唯獨這保安態度不佳，令人觀感不好。

周永欣表示，酒店轉型自助式，第一天難免比較混亂，工作人員或許態度不佳，他代表致歉，為了表示歉意，他願意招待江小姐4人內，免費歡唱3個小時。

金錢豹轉型自助式KTV後的消費方式，以每小時計算，4人包廂1千元，6人1500元，8人2000元，10人2500元，20人5000元，超過1人加收250元，並附贈一瓶礦泉水，外加1成服務費，礦泉水每瓶40元，禁帶外食和酒類，全程佩戴口罩，未依規定者謝絕消費，「採預約制，不開放現場候位」。